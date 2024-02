Co na przejedzenie pączkami w tłusty czwartek? To domowe patenty z „listy ratunkowej” mojej babci

Tłusty czwartek to cudowny dzień, kiedy możemy zajadać się pączkami. Nie tylko jest to dozwolone, ale wręcz wskazane. Ponoć zjedzenie pączka w tłusty czwartek gwarantuje szczęście i powodzenie w nadchodzącym roku. Niektórzy biorą sobie tę zasadę głęboko do serca i takich pyszności zjadają naprawdę dużo. Przejedzenie pączkami jest więc swego rodzaju tradycją w tłusty czwartek. Warto znać jednak domowe sposoby, dzięki którym poczujemy się odrobinę lżej.

Co na przejedzenie pączkami w tłusty czwartek?

Często po jednym zjedzonym pączku pojawia się myśl: „a może jeszcze jednego”. Choć przejadanie się pączkami w tłusty czwartek jest czymś wręcz naturalnym, to należy pamiętać o tym, że taki stan jest wyzwaniem dla naszego organizmu. Dlatego warto wykorzystać domowe sposoby na przejedzenie. Co zrobić, by nieco ulżyć swojemu układowi trawiennemu? Oto kilka sposobów:



Gorzka herbata – jest ona znana ze swoich właściwości łagodzących dolegliwości pokarmowe, w tym między innymi przejedzenie. Jej picie może pomóc w zniwelowaniu nieprzyjemnych objawów takich jak wzdęcia czy zgaga, poprzez stymulowanie produkcji enzymów trawiennych i wspomaganie pracy układu pokarmowego.

Woda z octem jabłkowym i miodem – po obfitym lub ciężkostrawnym posiłku, w tym też nadmiarze pączków, warto wypić połowę szklanki wody z łyżeczką jabłkowego octu winnego. Do całości możecie dodać też miód, dzięki czemu smak napoju będzie lepszy. Ocet jabłkowy ma zbawienny wpływ na nasz układ pokarmowy – normalizuje pracę żołądka poprzez produkcję soków żołądkowych. Dodatkowo przyspiesza metabolizmu i zwalcza zgagę.

Imbir – jest to skuteczny sprzymierzeniec do walki z niestrawnością. Od lat jest znanym remedium na problemy trawienne, wzdęcia czy mdłości. Imbir stymuluje wydzielanie enzymów trawiennych i przyspiesza proces trawienia, co może pomóc w rozkładzie ciężkostrawnych potraw. To jednak nie koniec cudownych właściwości imbiru, jest ich znacznie więcej. Możecie zjeść kilka kawałeczków kandyzowanego imbiru lub przyrządzić napar. W tym drugim przypadku wsypcie łyżeczkę startego, świeżego korzenia imbiru do szklanki z ciepłą wodą. Całość wymieszajcie, odczekajcie 10 minut, odcedźcie i wypijcie.

Herbaty ziołowe – również herbaty ziołowe takie jak rumianek czy mięta pozwolą „uspokoić żołądek" i złagodzić dyskomfort spowodowany przejedzeniem. Możecie sięgnąć też po napar z werbeny lub dziurawca.

Kompot z suszu – choć jest on kojarzony głównie z Wigilią, to warto go też pić po zjedzeniu zbyt dużej ilości pączków. Reguluje trawienie i poprawia pracę jelit.

Jak uniknąć przejedzenia w tłusty czwartek?

O to, żeby uniknąć przejedzenia, możecie zadbać też wcześniej. Najprostszym sposobem byłoby ograniczenie ilości łakoci, ale istnieją też inne metody. Żeby nie mieć później problemów żołądkowych, zwracajcie uwagę na to, by jeść powoli. Nie spieszcie się – zasada ta obowiązuje zarówno w przypadku pączków, jak i wszystkich innych posiłków. Dokładne przeżuwanie jedzenia pozwoli czerpać więcej przyjemności, ale też łatwiej „wyłapiecie” moment uczucia sytości.

Dodatkowo w tłusty czwartek, gdy na stole pojawiają się pączki, faworki czy inne słodkości, nie zapominajcie też o piciu wody. Jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego. Warto zrezygnować również z picia słodkich napojów – pozwoli to ograniczyć ilość kalorii (którą będziecie mogli przeznaczyć na zjedzenie pysznych pączków).

