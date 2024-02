Nalewka z kawy pomaga na niestrawność i przyspiesza metabolizm, a do tego smakuje. Zobaczcie, jak ją zrobić

Kawa to wszechstronny produkt, który można wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Na ogół przygotowuje się z niego różne napary i koktajle, a także desery. Niewiele osób wie, że z „małej czarnej” można również zrobić wyśmienitą nalewkę o prozdrowotnych właściwościach. Sprawdźcie, na co pomaga taki trunek i jak go przyrządzić.

Jak zrobić nalewkę z kawy?

Do przygotowania nalewki z kawy najczęściej wykorzystuje się mieszanki ziaren robusty i arabiki. Pierwszy z wymienionych gatunków kawy ma delikatny, lekko słodkawy smak. Drugi natomiast charakteryzuje się większą ostrością i wyrazistością. Ich połączenie daje więc najlepszy, najbardziej wyważony efekt. Zrobienie trunku nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności ani przygotowań.

Przepis: Nalewka z kawy Ten trunek z pewnością przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom „małej czarnej”. Wypróbujcie przepis Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 168 godz. Liczba porcji 1 Składniki 50 g ziaren kawy

500 ml spirytusu

1 l wody

500 g cukru Sposób przygotowania Przygotowanie kawyZmielcie w młynku ziarna kawy. Przygotowanie nalewkiZalejcie ziarna spirytusem i odstawcie w ciemne, chłodne miejsce na 7 dni. Zagotujcie wodę z cukrem i mieszajcie, dopóki składniki dobrze się nie połączą. Przestudzony syrop dodajcie do zmielonej kawy ze spirytusem. Odcedźcie płyn i przelejcie go do osobnego naczynia.

Nalewkę z kawy możecie przygotować również na bazie całych ziaren kawy. Aby ją zrobić, zalejcie 50 g ziaren kawy spirytusem lub wódką (500 ml) i dodajcie 150 gramów cukru. Wymieszajcie wszystko i odstawcie w ciepłe miejsce na około 2 tygodnie (ziarna powinny opaść na dół). Potem odcedźcie trunek i zlejcie go do osobnego naczynia. Nalewkę należy pić w niewielkich ilościach (20 ml), nie częściej niż raz dziennie.

Jakie właściwości ma nalewka z kawy?

Nalewka z kawy pobudza do działania. Zmniejsza senność i zmęczenie. Przeciwdziała dolegliwościom gastrycznym i przyspiesza przemianę materii. Ułatwia trawienie węglowodanów i tłuszczów. Wzmaga wydzielanie soku żołądkowego. Należy jednak pamiętać, że takie właściwości wykazuje trunek wypijany w umiarkowanych ilościach. Spożycie dużej dawki nalewki za jednym razem przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego i zamiast pomóc, zaszkodzi. Nie wolno też zapominać, że nalewka zawiera alkohol, który może obciążać i uszkadzać wątrobę.

Kto nie powinien pić nalewki z kawy?

Nalewki z kawy nie mogą pić dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Nie wolno jej również serwować kobietom w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Przeciwwskazań do spożywania trunku jest jednak więcej. Po nalewkę z kawy nie powinny sięgać osoby w trakcie farmakoterapii, a także pacjenci z różnymi schorzeniami, m.in. takimi jak: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, padaczka (epilepsja), jaskra, choroby wątroby, osteoporoza, zespół jelita drażliwego czy choroby nowotworowe.

