Ten owoc powinien znikać ze sklepów, a Polacy go unikają. Pomaga na wysokie ciśnienie i anemię

Mianem superfoods określa się naturalne i nieprzetworzone produkty, które zawierają wyjątkowo duże ilości cennych składników odżywczych. Ich ogromną zaletą jest wszechstronne wsparcie organizmu, wynikające właśnie z bogactwa dobroczynnych substancji. Produkty te mogą pomagać budować odporność, opóźniać procesy starzenia czy dodawać energii. Nietypowo wyglądający owoc męczennicy poprawi działanie układu krążenia.

Marakuja to smakowity superfood

Marakuja przez swój wygląd, kojarzący się dawniej z symbolami religijnymi, nazywana jest owocem męczennicy lub męczennicą jadalną. W smaku niesie ze sobą orzeźwienie, bo jest lekko kwaśna. Niektórzy opisują ją jako połączenie agrestu i czerwonej porzeczki. W owocu jednak da się wyczuć również delikatne musujące nuty przywodzące na myśl miks moreli, brzoskwini i kiwi.

Tak bogaty opis smaku sugeruje, że męczennica jadalna to świetny dodatek do koktajli, przetworów, a nawet sosów podawanych do mięs. Niestety niewiele osób korzysta z jej zalet, mimo iż jest dostępna w popularnych dyskontach, a jej cena wcale nie zwala z nóg. Warto to zmienić, bo za smakiem idą liczne korzyści zdrowotne.

Owoc męczennicy usprawni układ krążenia

Marakuja obfituje w witaminy – A, C, E, K i te z grupy B – oraz pierwiastki takie jak żelazo, wapń, potas czy fosfor. Znajdziemy w niej też błonnik pokarmowy i liczne przeciwutleniacze. Z punktu widzenia zdrowia układu krążenia ogromne znaczenie ma potas, który obniża ciśnienie krwi i utrudnia odkładanie się cholesterolu na ścianach tętnic. Jego niedobór może też prowadzić do arytmii serca.

Nie mniej ważne będzie żelazo, którego rolą jest zachowanie zdrowia czerwonych krwinek. Bez tego pierwiastka produkcja hemoglobiny ulega ograniczeniu, a liczba wspomnianych elementów krwi spada. To prowadzi do zmniejszenia ilości tlenu dostarczanego do wszystkich komórek organizmu i rozwoju anemii. Regularne sięganie po marakuję może więc pomóc w uzupełnieniu niedoborów lub zapobiec ich wystąpieniu.

