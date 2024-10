Te produkty opóźniają starzenie. Zobacz, co włączyć do diety, by oszukać czas i zegar biologiczny

Starzenie się to proces, który zależy od wielu różnych czynników. Na jego przebieg mają wpływ nie tylko geny, ale też codzienne nawyki, na przykład palenie tytoniu czy picie alkoholu. Nie bez znaczenia jest również dieta. Spożywanie dużej ilości soli, cukru oraz wysokoprzetworzonych produktów zwiększa liczbę wolnych rodników w organizmie. Ich nadmiar prowadzi do powstania tak zwanego stresu oksydacyjnego. Stan ten przyspiesza starzenie i sprzyja występowaniu wielu chorób. Istnieje jednak również druga strona tego „medalu”. Włączenie do diety odpowiednich artykułów spożywczych może opóźnić pojawienie się zmarszczek. Co jeść i jakie nawyki wprowadzić do codziennej rutyny, by zachować młodość na dłużej? Sprawdź.

Doktor Christophe de Jaeger jest lekarzem medycyny estetycznej. Od ponad trzydziestu lat prowadzi badania i analizuje procesy starzenia się organizmu. Szuka odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by je spowolnić. Specjalista wymienia nawyki, które warto włączyć do codziennej rutyny, by zachować młodość na dłużej.

Białko pomaga opóźnić starzenie

Po pierwsze, warto wprowadzić do diety więcej białka. Ten makroskładnik odgrywa bardzo istotną rolę w utrzymaniu masy mięśniowej na właściwym poziomie. Siedzący tryb życia, jak podkreśla ekspert, sprzyja rozwojowi sarkopenii. Ta choroba charakteryzuje się spadkiem siły mięśniowej. Towarzyszą jej różnorodne objawy, między innymi szybka męczliwość, zaburzenia koordynacji ruchowej, słabsza kondycja fizyczna, trudności z utrzymaniem równowagi itp.

Źródłem białka w diecie są między innymi mięso (na przykład filet z kurczaka), ryby oraz jajka i produkty mleczne. Warto włączyć do jadłospisu również rośliny strączkowe, a także orzechy i nasiona. Należy zauważyć, że wskazany makroskładnik wspiera pracę nie tylko układu mięśniowego, ale również pokarmowego. Przedłuża uczucie sytości po posiłku i zmniejsza ryzyko podjadania. To z kolei pozwala łatwiej kontrolować liczbę przyjmowanych kalorii.

Odpowiednie nawodnienie a starzenie organizmu

Bardzo ważną rolę w opóźnianiu procesów starzenia odgrywa również odpowiednie nawodnienie. Płyny dostarczane do organizmu nie zaspokoją wszystkich jego potrzeb. Dlatego zaleca się, by mężczyźni wypijali od 2,5 do 3,7 litra wody, a kobiety od 2,5 do 2,7 l. Oczywiście w tym przypadku wiele zależy od takich czynników jak na przykład wiek, aktywność fizyczna czy temperatura powietrza. Przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów poprawia funkcjonowanie komórek. Należy jednak podkreślić, że zarówno zbyt mała, jak i za duża ilość wody w diecie (powyżej 6 litrów dziennie) stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

Co jeszcze może spowolnić starzenie organizmu?

Doktor Christophe de Jaeger radzi, by włączyć do diety olej lniany, który zawiera duże ilości kwasów omega-3, które niwelują stany zapalne, wzmacniają odporność organizmu, regulują gospodarkę hormonalną i chronią przed wieloma chorobami, między innymi miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym czy schorzeniami o podłożu nowotworowym. Specjalista zwraca uwagę na jeszcze jedną niezwykle istotną kwestię – mniejsze spożycie kalorii. Przeprowadzone badania dowodzą, że osoby, które ograniczają ich liczbę już o 12 procent starzeli się wolniej.

