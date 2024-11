To najgorsza herbata, a Polacy piją ją litrami. Dietetyk ostrzega przed tym niezdrowym napojem

Herbata to jeden z ulubionych napojów nie tylko w naszym kraju, ale niemal na całym świecie. Większość z nas nie wyobraża sobie dnia bez filiżanki gorącej herbaty. Jej picie to dla nas nie tylko sposób na ugaszenie pragnienia, ale także moment na rozmowę, czytanie książki lub po prostu chwilę wytchnienie w ciągu męczącego dnia. To rytuał, który pozwala się cudownie zrelaksować i cieszyć chwilą. Eksperymentujemy z różnymi rodzajami herbaty. Od klasycznych czarnych, przez zielone, czerwone, aż po owocowe.

To najgorsza herbata, dietetyk odradza jej picie

Michał Wrzosek, doktor dietetyki w opublikowanym przez siebie nagraniu ostrzega przed piciem jednego rodzaju herbaty. „Herbata to produkt, który jest generalnie bardzo zdrowy. Ale taka zwykła – czarna, zielona czy biała” – zauważył dietetyk. Ekspert wskazał, że niezdrowa jest jednak smakowa herbata granulowana. Wiele osób sięga po ten produkt z uwagi na łatwość przygotowania – wystarczy zalać ją wrzątkiem lub zimną wodą i gotowe. Okazuje się jednak, że jej picie nie jest dobre dla naszego organizmu. Na pierwszym miejscu w składzie tej herbaty jest cukier, na drugim miejscu glukoza, czyli też cukier. Z kolei na trzecim miejscu jest cukier trzcinowy, czyli także cukier. W przedstawionej przez dietetyka herbacie jest 95 gramów cukru na 100 gramów tej herbaty. W dużym skrócie: jest to więc niemal sam cukier.

Ja wiem, że tutaj teoretycznie według instrukcji przygotowania bierze się cztery łyżeczki. Zalewamy 200 ml wody zimnej lub gorącej, mieszamy i gotowe. No ale w tych czterech łyżeczkach mamy tak naprawdę już 20 gramów cukru. No bo cztery łyżeczki tej herbatki, gdzie tu jest sam cukier, to są tak naprawdę cztery łyżeczki cukru – powiedział dietetyk.

Ekspert podsumował, że tak naprawdę można to porównać do tego, gdybyśmy sobie dosypali do wody po prostu cukru. Dodał także, że nie poleca tego rodzaju herbaty.

Jaka herbata jest najzdrowsza?

Herbata znana jest od lat. Generalnie herbaty zielona i biała są uważane za najzdrowsze ze względu na wysoką zawartość przeciwutleniaczy, które pomagają zwalczać wolne rodniki i opóźniają procesy starzenia się organizmu. Takie herbaty wspomagają pracę wątroby i detoksykację. Zawarte w nich polifenole korzystnie wpływają też na układ odpornościowy. Inne herbaty, takie jak czarna czy czerwona, również mają swoje zalety zdrowotne. Czarna herbata pobudza organizm niemal tak dobrze jak kawa. Z kolei czerwona herbata przyspiesza metabolizm i pomaga spalać tłuszcz. Koniecznie sprawdźcie też, jakie są różnice między herbatą liściastą a ekspresową.

