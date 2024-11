To najgorsza kawa z możliwych. Dietetyk odradza jej zakup, bo sprzyja tyciu i cukrzycy

Szybkie tempo życia sprawia, że coraz chętniej inwestujemy w gotowe rozwiązania. Dzięki nim oszczędzamy na co dzień sporo czasu. Jednak – jak przekonuje dietetyk dr Michał Wrzosek – nie zawsze wychodzi nam to na dobre. Co więcej, często może wręcz zaszkodzić. Dzieje się tak na przykład w sytuacji, gdy sięgamy po kawy typu 3w1. Tego rodzaju produkty są gorsze niż można sobie wyobrazić. Sprawdź, dlaczego lepiej unikać ich jak ognia.

Kawa 3w1 – co to takiego?

Kawa 3w1 to porcja kawy rozpuszczalnej z dodatkiem mleka i cukru. Wystarczy wsypać zawartość saszetki do kubka, filiżanki lub innego naczynia i zalać gorącą wodą, by otrzymać napój gotowy do picia. To szybkie i banalne rozwiązanie, ale czy zdrowe? Na to pytanie w jednym ze swoich nagrań odpowiada Michał Wrzosek. Wnioski eksperta szokują. Okazuje się bowiem, że kawy 3w1 z prawdziwą kawą mają niewiele wspólnego. W ich składzie znajdziemy bowiem przede wszystkim cukier i syrop glukozowo-fruktozowy. Jednak nie to jest najbardziej zaskakujące.

Szokuje fakt, że kawy 3w1 zawierają na ogół spore ilości utwardzonego oleju palmowego, który jest uznawany za najbardziej szkodliwy tłuszcz świata. Ma w swoim składzie nasycone kwasy tłuszczowe oraz tak zwane tłuszcze trans. Udowodniono, że związki te wywierają negatywny wpływ na zdrowie. Już 2 gramy dziennie rujnują organizm. Podwyższają poziom „złego cholesterolu”, co zwiększa ryzyko wystąpienia miażdżycy, cukrzycy nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu oraz zawału mięśnia sercowego. Sprzyjają też powstawaniu stresu oksydacyjnego, który przyspiesza procesy starzenia i wywołuje stany zapalne tkanek.

Dlaczego jeszcze warto unikać kaw 3w1?

Trzeba też pamiętać, że kawa 3w1 sprzyja tyciu. Jest bowiem dość kaloryczna (150 mililitrów gotowego napoju skrywa w sobie nawet 73 kcal). Dla porównania zwykła „mała czarna” (100 ml) bez żadnych dodatków w postaci mleka czy cukru dostarcza zaledwie 2 kalorii. To ponad 35 razy mniej. Jeśli już decydujesz się na zakup gotowych mieszanek kawowych, zwróć szczególną uwagę na ich zawartość. Dokładnie czytaj etykiety produktów, zanim trafią do koszyka i wybieraj te z jak najprostszym i jak najkrótszym składem.

