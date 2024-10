To najgorsze bułki na śniadanie. Polacy często je kupują, a eksperci zdecydowanie to odradzają

Kanapki na śniadanie lun kolację to częsty wybór w wielu domach. Ze świeżą bułeczką smakują najlepiej. Różnorodność rodzajów tego pieczywa pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie. Od klasycznych bułek po te znacznie bardziej urozmaicone, na przykład z ziarnami, sezamem czy z serem. Trzeba jednak uważać, ponieważ niektóre z nich mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie.

Jakie bułki są najgorsze?

Katarzyna Bosacka opublikowała jakiś czas temu nagranie na swoim Instagramie, w którym powiedziała między innymi, jakie bułki, jej zdaniem, są najgorsze. Wystrzegać należy się jedzenia słynnej białej bułki, czyli kajzerki. Ma ona mało wartości odżywczych, a jej spożywanie może prowadzić do wahań cukru we krwi. Ekspertka poradziła również, żeby nie sięgać lepiej po bułki maślane, ponieważ są one bogate w tłuszcz i cukier, a za to ubogie w błonnik pokarmowy. Kumulacja tych czynników sprawia, że niekorzystnie wpływają one na nasze zdrowie.

Ekspertka przestrzega, by podczas zakupów nie wkładać do koszyka bułek z dodatkiem sztucznych składników, takich jak konserwanty, polepszacze smaku, a także sztuczne barwniki. Sprawdźcie też, które bułki są najzdrowsze i będą dobrą alternatywą dla klasycznej kajzerki.

Najgorsze bułki w Biedronce zdaniem dietetyka

Choć niektóre bułki mogą być smaczne, tanie itp., to okazuje się, że lepiej nie wkładać ich do koszyka podczas zakupów. Michał Wrzosek, doktor dietetyki ostrzega przed niektórymi rodzajami popularnych bułek, które możemy dostać w Biedronce. To właśnie w tym znanym supermarkecie większość z nas robi codzienne zakupy.

Kajzerki nie kupuj – ma najmniej błonnika ze wszystkich w Biedronce. Bułki porannej nie kupuj, to sama mąka rafinowana, od której łatwo tyjemy. Bułki wrocławskiej z makiem też nie kupuj, ma sporo dodatków i cukru – powiedział specjalista.

Michał Wrzosek wyjaśnił jednak, że grahamka będzie najlepszym wyborem w Biedronce, ma w składzie aż 53 procent mąki graham i dzięki temu wysoką zawartość błonnika oraz mniej kalorii.

