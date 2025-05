Zastosuj ten patent, a ciasto kruche wyjdzie idealne. Nawet teściowa ci go pozazdrości

Ciasto kruche to doskonała „baza” różnego rodzaju wypieków, takich jak na przykład ciasta, ciasteczka, rogaliki, babeczki, a nawet wytrawne tarty. Jego przygotowanie nie jest skomplikowane. Wymaga jednak przestrzegania kilku prostych, choć ważnych zasad. Należy starannie dobierać wszystkie składniki. Trzeba zwracać baczną uwagę nie tylko na ich jakość, ale również temperaturę i pilnować odpowiednich proporcji. Warto też podstawowy zestaw produktów wykorzystywanych do zrobienia ciasta kruchego uzupełnić o jeden element. Dzięki niemu stanie się prawdziwym kulinarnym hitem.

Co dodać do ciasta kruchego, by wyszło idealne?

Mąka, masło i cukier. Tyle w zupełności wystarczy, by stworzyć ciasto kruche. Jeśli jednak chcesz, by wyszło idealne, dodaj do tego „zestawu” jeszcze jeden składnik, kolejny rodzaj tłuszczu. Zastąp część masła smalcem. Ta zamiana sprawi, że finalnie ciasto będzie jeszcze smaczniejsze i delikatniejsze. Zyska też na kruchości. Pamiętaj, że oba tłuszcze powinny być schłodzone. Nie zapominaj też o zachowaniu odpowiednich proporcji. Zastosuj zasadę 3:2:1. Na trzy porcje mąki powinny przypadać dwie części tłuszczu i jedna porcja cukru. Dla przykładu do przygotowania ciasta z 300 gramów mąki potrzebujesz od masła, smalcu i cukru w ilości 100 gramów.

O czym jeszcze pamiętać, robiąc ciasto kruche?

Do zrobienia ciasta kruchego najlepiej wykorzystać mąkę krupczatkę. Warto wymieszać ją z odrobiną mąki ziemniaczanej dla lepszego efektu. Jeśli chcesz możesz dodać też jajka, ale nie w całości. Dobrze sprawdzają się same Białka sprawiają, że ciasto twardnienie. Pamiętaj, że wszystkie składniki muszą być schłodzone. Nie wyrabiaj też ciasta zbyt długo. Ciepło rąk mu szkodzi. Po zagnieceniu wstaw je do lodówki na minimum 60 minut. Unikaj stosowania dużej ilości mąki podczas wałkowania. Piecz ciasto w temperaturze od 170 do 200 stopni. Cieńsze spody lepiej znoszą obróbkę w wyższej temperaturze, a grubsze – w niższej.

