Ten koktajl poleca dietetyczka. Efekty? Mniej opuchlizny, więcej energii i piękne włosy

W dzisiejszym zabieganym świecie wiele osób nie ma czasu, by spokojnie zjeść śniadanie. W takich sytuacjach doskonałym rozwiązaniem są różnego rodzaju koktajle. Są szybkie w przygotowaniu, łatwe do zabrania ze sobą i mogą dostarczyć organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Koktajle sprawdzają się również jako zdrowa przekąska w ciągu dnia, dodając energii i sycąc na dłużej. Koniecznie spróbuj zrobić pyszny koktajl, za który twój organizm ci podziękuje. Taki napój dodaje energii, pomaga pozbyć się obrzęków, wzmacnia włosy oraz paznokcie.

Wiosenny koktajl wzmacniający

Dietetyczka Anna Jędrnej na swoim profilu na Instagramie opublikowała przepis na wiosenny koktajl wzmacniający. Jest to szybki sposób na to, by poczuć przypływ energii, wspomóc regenerację włosów i paznokci oraz mieć mniej opuchniętą twarz. Jednym ze składników jest banan, czyli źródło potasu, a przy tym „zastrzyk energii”. Kolejny produkt to kiwi, które jest bogate w witaminę C, a dodatkowo pobudza trawienie i łagodzi zaparcia. Dietetyczka do wzmacniającego koktajlu dodaje także pyłek pszczeli, który świetnie wzmacnia organizm. Kolejnym dodatkiem jest olej lniany, czyli źródło kwasów omega-3. Wspiera on elastyczność i regenerację włosów, skóry i paznokci. Ostatni składnik jest najbardziej zaskakujący, ponieważ jest to pokrzywa, która działa moczopędnie, detoksykująco i wzmacniająco.

Przepis: Koktajl na odporność

Składniki:
30 g liści pokrzywy

kiwi

banan

łyżka pyłku pszczelego

łyżeczka oleju lnianego

szklanka wody Sposób przygotowania Blendowanie składnikówDo blendera wrzuć garść pokrzywy, kiwi, banana, pyłek pszczeli. Dodaj olej lniany i wodę, a następnie całość zblenduj.

Jakie właściwości ma pokrzywa?

Co roku w maju ruszam za miasto, by zebrać młodą pokrzywę. To naturalny superfood, który wykorzystuję na różne sposoby – powiedziała dietetyczka.

Pokrzywa to roślina o wielu cennych właściwościach zdrowotnych. Jest bogata w witaminy A, C, K oraz minerały takie jak żelazo, wapń i magnez. Działa oczyszczająco na organizm, wspomaga pracę nerek i pomaga usuwać toksyny. Ma również właściwości przeciwzapalne i może wspierać odporność. Napary z pokrzywy często stosuje się przy osłabieniu, anemii oraz problemach skórnych.

