Masz te talerze w domu? Nie używaj ich do jedzenia!

Badania talerzy przeprowadziła Państwowa Inspekcja Sanitarna. „Stwierdzono przekroczenie limitu migracji specyficznej formaldehydu z talerzy z melaminy” – podaje w swoim komunikacie GIS. Spożywanie posiłków podawanych na tych talerzach może wiązać się z zagrożeniem dla zdrowia w związku z narażeniem na toksyczny formaldehyd.

Szczegóły wycofanego produktu

Produkt: Talerz z melaminy kolor niebieski,

Numer partii: 034914,

Kod kreskowy: 8720573192279,

Podmiot odpowiedzialny za produkt: AM/63 P.O BOX 37211, 1030 AE AMSTERDAM, THE NETHERLANDS,

Dystrybutor produktu w Polsce: ACTION POLAND Sp. z o. o. ul. Wojewódzka 10, 40-026 Katowice.

Jak informuje GIS, firma Action Poland Sp. z o.o. zobowiązała się do przekazania informacji do swoich sklepów o natychmiastowym wycofaniu z obrotu handlowego wyrobu objętego ostrzeżeniem. Spółka poinformowała dostawcę wyrobu o stwierdzonych nieprawidłowościach i podjętych działaniach.

Dlaczego formaldehyd jest niebezpieczny dla zdrowia?

Formaldehyd, inaczej aldehyd mrówkowy, jest używany jako konserwant i środek odkażający. Stosuje się go m.in. przy produkcji niektórych kosmetyków (np. tuszów do rzęs, odżywek do paznokci, odżywek do włosów i szamponów), ale też karmy dla zwierząt. Używa się go także do utrwalania preparatów anatomicznych (znany jako formalina). Formaldehyd jest toksyczny dla wątroby, skóry, ma negatywny wpływ na funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, rozrodczego i nerwowego. Wykazuje także działanie kancerogenne i może wpływać na prawidłowy rozwój płodu.

