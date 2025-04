Ten sos do jajek genialnie zastępuje majonez na Wielkanoc. Zrobisz go w 15 minut

Jeśli chcesz zaserwować swoim gościom na Wielkanoc coś innego niż klasyczny majonez do jajek, to przygotuj ten sos. Zrobisz go z kilku składników, które zapewne masz w swoim domu.

Na Wielkanoc najpopularniejszym symbolem i składnikiem wielu potraw są oczywiście jajka. Podaje się je na różne sposoby – jako dodatek do żurku, składnik tradycyjnej sałatki jarzynowej, a także po prostu ugotowane na twardo. W tej ostatniej wersji najczęściej serwuje się je z majonezem lub chrzanem. Mnie jednak koleżanka poleciła znacznie lepszy sos – jest pyszny i tak mi zasmakował, że teraz zawsze przygotowuję go na święta wielkanocne. Sos musztardowy do jajek na Wielkanoc To sos musztardowy, który robi się bardzo łatwo i szybko – dosłownie w kilka minut. Jest pyszny, wyrazisty w smaku i świetnie komponuje się z jajkami. Dzięki musztardzie ma lekko ostry charakter, który przełamuje delikatność jajek ugotowanych na twardo. Od kiedy go spróbowałam, żaden inny dodatek już mi tak nie smakuje. Przepis: Sos musztardowy Ten sos doskonale smakuje, a jego przygotowanie zajmuje dosłownie chwilę Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 105 w każdej porcji Składniki 4 łyżki musztardy

4 łyżki majonezu

40 g śmietanki 30%

1 łyżka soku z cytryny Sposób przygotowania Mieszanie składnikówMusztardę, majonez, śmietankę oraz sok z cytryny dodaj do miski i porządnie wymieszaj całość. Doprawianie sosuSprawdź smak i w razie potrzeby dodaj szczyptę soli lub pieprzu. Jeśli masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów – możesz przygotować do jajek sos koperkowy lub sos chrzanowy. Będą ciekawym urozmaiceniem na wielkanocnym stole. Jak ciekawie podać jajka na Wielkanoc? Jajka na Wielkanoc można podać na wiele ciekawych i efektownych sposobów. Świetnie sprawdzają się faszerowane – na przykład pastą z żółtek, szczypiorku i tuńczyka albo z pieczarkami. Można też podać je w formie kolorowych jajek marynowanych w burakach – prezentują się naprawdę pięknie na świątecznym stole. Możesz również zaserwować jajka faszerowane szpinakiem (wystarczy go ugotować i zmieszać z żółtkami jajek oraz doprawić wedle uznania). Ciekawym pomysłem jest także przygotowanie farszu z pieczarek, zielonego groszku, szynki i żółtego sera. Zobacz też inne propozycje na farsze do wielkanocnych jajek. Jeśli chcesz nieco odejść od tradycji – możesz zaserwować jajka w koszulka – podane na chrupiących grzankach z odrobiną rukoli i sosem holenderskim mogą być elegancką przystawką. Ten pomysł sprawdzi się jednak tylko w przypadku bardzo kameralnego śniadania wielkanocnego, na którym będzie mało osób. Czytaj też:

