Jak długo przechowywać jajka ugotowane na twardo? Możesz się mocno zdziwić

Na Wielkanoc przygotowuje się wiele pysznych potraw – na stołach króluje barszcz biały, pyszna biała kiełbasa, a także rozmaite ciasta, takie jak puszyste babki czy kolorowe mazurki. Jednak to jajka na twardo odgrywają główną rolę w tym świątecznym jadłospisie. Podawane są na wiele sposobów – z majonezem, w sałatkach, faszerowane lub z odrobiną chrzanu.

Ile można przechowywać jajka ugotowane na twardo?

Częstym nawykiem w naszym kraju jest jednak przygotowywanie zbyt dużej ilości świątecznych potraw. Podobnie jest z jajkami gotowanymi na twardo. W efekcie często nie udaje się zjeść ich wszystkich podczas rodzinnego spotkania. Wiele osób na pewno więc zastanawia się, jak długo można przechowywać jajka ugotowane na twardo. Okazuje się, że ten czas jest znacznie dłuższy, niż się większości wydaje.

Jajka ugotowane na twardo można przechowywać w lodówce przez około 7 dni. Ważne jest, aby trzymać je w zamkniętym pojemniku, najlepiej w skorupkach, które chronią je przed wysychaniem i wchłanianiem zapachów z innych produktów. Jeśli jajka zostały już obrane, warto spożyć je szybciej – najlepiej w ciągu 2 dni.

Jak wykorzystać ugotowane jajka?

Jajka są bardzo zdrowe – zawierają pełnowartościowe białko, witaminy i minerały niezbędne dla organizmu. Dlatego nie warto ich wyrzucać, tylko przechować w lodówce i wykorzystać w kolejnych dniach. To świetny sposób na ograniczenie marnowania jedzenia, ale też przygotowanie szybkiego, pożywnego posiłku. Jajka ugotowane na twardo można podać na wiele smacznych sposobów. Klasycznie serwuje się je przekrojone na pół z dodatkiem majonezu, szczypiorku lub chrzanu. Świetnie sprawdzają się też jako składnik sałatek, na przykład jarzynowej czy z tuńczykiem. Można je też faszerować – wystarczy zmieszać żółtka jaj z różnymi dodatkami, takimi jak musztarda, szynka, awokado czy ser, a następnie nadziać z powrotem do białek. Jajka na twardo to także doskonały dodatek do kanapek czy różnego rodzaju past jajecznych. Spróbuj zrobić pastę jajeczną z dwóch składników (jednym z nich są jajka), a każdy będzie się zajadać.

