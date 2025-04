Jesz te słodycze? Dietetyk pokazuje, ile mają cukru. Będziesz przerażony!

Zazwyczaj sięgając po słodycze, robimy to odruchowo – dla smaku, przyjemności, z przyzwyczajenia. Rzadko kiedy zastanawiamy się jednak, ile tak naprawdę cukru kryje się w jednym batoniku, ciastku czy napoju. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet niewielka przekąska może zawierać kilka łyżeczek cukru, które w ciągu dnia łatwo się kumulują. To, co jemy „na szybko”, potrafi dostarczyć więcej cukru, niż się spodziewamy – a świadomość tego pojawia się dopiero, gdy zaczynamy uważniej czytać etykiety (nie każdy jednak to robi).

Ile cukru jest w popularnych słodyczach?

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym przez siebie nagraniu pokazał, jakie ilości cukru znajdują się w popularnych w naszym kraju słodyczach.

Nagrywam te filmy po to, żeby uświadomić was, jak dużo cukru czai się w takich produktach – powiedział specjalista.

Ekspert zaapelował, żeby wiedzę o tym przekazać swoim bliskim, żeby oni również mieli świadomość zawartości cukru w popularnych słodkościach. Na „pierwszy ogień” poszły „Śmiejżelki” od Nimm2. Okazuje się, że paczka tych smakołyków to aż niemal 10 łyżeczek cukru, a dokładnie 93 gramy cukru.

W ogóle takie żelki to prawie sam cukier. Na pierwszym miejscu w składzie syrop glukozowy, a potem cukier – wyjaśnił ekspert.

Kolejny produkt to Ptasie Mleczko, w którym znajduje się niemal 9 łyżeczek cukru, czyli 48 gramów cukru na 100 gramów produktu. W całym opakowaniu jest aż 163 gramy cukru, czyli 33 łyżeczki cukru, a jedna kostka Ptasiego Mleczka zawiera prawie całą łyżeczkę cukru. Popularne są też Delicje – one zawierają aż 10 łyżeczek cukru. Oznacza to, że mają 50 gramów cukru na 100 gramów. Następny produkt, który dietetyk „wziął pod lupę” to ciastka „Jeżyki” – one zawierają 10 łyżeczek cukru. To oznacza, że mają 50 gramów cukru na 100 gramów produktu. Z kolei „Torcik Wedlowski” zawiera 40 gramów cukru na 100 gramów produktu.

Co się dzieje, gdy jesz dużo cukru?

Spożywanie dużych ilości cukru jest bardzo szkodliwe dla naszego organizmu, ponieważ może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Nadmiar cukru zwiększa ryzyko otyłości, cukrzycy typu 2 oraz chorób serca. Cukier sprzyja również próchnicy zębów i może negatywnie wpływać na funkcjonowanie mózgu, obniżając koncentrację i powodując wahania nastroju. Dodatkowo regularne spożywanie słodkich produktów może prowadzić do uzależnienia, co utrudnia utrzymanie zdrowej diety. Sprawdź, jak ograniczyć słodycze – to sposoby, które naprawdę działają.

