Sparzysz tak? Biała kiełbasa wyjdzie idealna, nie pęknie i zrobi furorę na Wielkanoc

W czasie Wielkanocy w Polsce na stołach królują tradycyjne potrawy, które mają swoje symboliczne znaczenie. Nie może zabraknąć jajek, pasztetów, mazurków i bab wielkanocnych. Wszystkie te dania tworzą niepowtarzalny, świąteczny klimat. Jedną z nich jest biała kiełbasa, często gotowana lub pieczona, podawana z chrzanem, ćwikłą albo w żurku – to jest najbardziej lubiany wariant. To danie jest szczególnie popularne podczas śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna świętowanie.

Jak dobrze sparzyć białą kiełbasę?

Białą kiełbasę przed podaniem warto sparzyć. I choć wydaje się, że zwykłe „ugotowanie” białej kiełbasy to nic trudnego, to jednak w rzeczywistości okazuje się, że nie każdy jednak wie, w jaki sposób zrobić to poprawnie. Na wstępie trzeba więc zaznaczyć, że białej kiełbasy się nie gotuje, a parzy. W praktyce oznacza to, że do zagotowanej wody w garnku należy dodać kilka ziaren ziela angielskiego, suszony majeranek, czosnek i sól, a później wszystko wymieszać i włożyć do wody białą kiełbasę (nakłutą w kilku miejscach).

Następnie należy całość doprowadzić do pierwszego etapu wrzenia (woda jednak nie może się zagotować). Później trzeba wyłączyć palnik, a garnek przykryć pokrywką. Wtedy właśnie rozpoczyna się parzenie kiełbasy. Bardzo ważny jest czas, przez który będziesz to robić. Jak podkreśla Anna Starmach, kulinarna ekspertka – takie parzenie powinno trwać około 15-20 minut. W ten sposób unikniesz pękania kiełbasy (co później wygląda bardzo nieestetycznie).

Jak podawać białą kiełbasę?

Na święta wielkanocne białą kiełbasę można podawać na kilka różnych sposobów, w zależności od tradycji i upodobań domowników. Najczęściej serwuje się ją sparzoną i podaną na ciepło – samodzielnie lub z dodatkiem chrzanu, ćwikły albo musztardy. Kiełbasę można też zapiec w piekarniku z cebulą i majerankiem. Jeśli jednak chcesz nieco poeksperymentować – możesz przygotować białą kiełbasę „po góralsku”, czyli z dodatkiem kapusty. Ciekawym pomysłem jest też przyrządzenie sałatki z białą kiełbasą – takie danie z pewnością pozytywnie zaskoczy gości. Koniecznie zobacz też, jaka jest najzdrowsza biała kiełbasa zdaniem Katarzyny Bosackiej.

