Bosacka zdradza, jaką wędlinę kupić na Wielkanoc. Ten wybór to strzał w 10

Zastanawiasz się, jaką wędlinę kupić na Wielkanoc? Z podpowiedzią śpieszy Katarzyna Bosacka. W jednym z najnowszych materiałów dziennikarka bez wahania wytypowała swojego niekwestionowanego faworyta. Zdradziła też, dlaczego dokonała takiego, a nie innego wyboru. Sprawdź, w co warto zainwestować i dlaczego.

Najlepsza wędlina do święconki (i nie tylko)

Katarzyna Bosacka radzi, by sięgać po produkty, które mają krótki i prosty skład. Dobre wędliny nie zawierają wypełniaczy, wzmacniaczy smaku i konserwantów. Dziennikarka uważa, że jednymi z lepszych są wyroby marki Dolina Dobra. Ich niewątpliwą zaletą jest wysoka zawartość mięsa. Dziennikarka swoje spostrzeżenia zilustrowała przykładem. Wzięła do ręki szynkę i przekroiła ją na pół.

Zobaczcie ta jest zrobiona z całego kawałka mięsa. W dodatku, kiedy ją przekroimy, nie widać w środku dziurek, czyli nie jest nastrzykana żadną wodą, żadnymi substancjami wiążącymi, żadnymi fosforanami – zauważyła.

Przeanalizowała też skład wskazanego wyrobu. Okazało się, że obejmuje on wyłącznie cztery elementy, a mianowicie mięso wieprzowe, sól, ekstrakty owoców i przypraw oraz naturalne aromaty. Na korzyść opisywanej szynki przemawia – zdaniem dziennikarki – również wysoka zawartość białka – 22 gramy w stugramowej porcji. To naprawdę sporo. „Polecam Wam te produkty ze szczerego serca – skład broni się sam” – podsumowuje Bosacka.

O czym jeszcze warto pamiętać, kupując wędlinę?

Dobrej jakości wędlina, która nie zawiera sztucznych dodatków ma na ogół krótki okres przydatności do spożycia. Jeśli wiecie, że nie zjecie danego wyrobu od razu, możecie go zamrozić i przechować na później. Wystarczy podzielić go na mniejsze porcje, owinąć folią spożywczą, a następnie przełożyć do szczelnie zamykanego woreczka strunowego. Dzięki temu wędliny nie przejdą zapachem innych produktów trzymanych w zamrażarce. Nie ulegną też wysuszeniu.

