W Wielki Piątek serwuje rodzinie te kotleciki. Nie mają ani grama mięsa, ale sycą jak mało co

Zgodnie z tradycją kościoła katolickiego w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Tego dnia należy powstrzymać się od spożywania mięsnych pokarmów i deserów, a także picia alkoholu. Duże znaczenie ma nie tylko skład posiłków, ale również ich wielkość. Zaleca się, by zjadane porcje były mniejsze niż zwykle. Pamiętaj, że post ścisły nie obowiązuje małych dzieci, seniorów, kobiet w ciąży, a także osób, które zmagają się z przewlekłymi chorobami.

Danie, które dziś chciałabym wam zaproponować nie ma w swoim składzie ani grama mięsa. Jednocześnie syci i nie obciąża żołądka. Już niewielka porcja wystarczy, by zaspokoić głód. Sekret tego przysmaku tkwi w odpowiednim połączeniu prostych i tanich składników. Bez trudu znajdziecie je w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie.

Jak zrobić bezmięsne kotleciki na Wielki Piątek?

Tajemnica tych postnych kotlecików tkwi w połączeniu ryżu, jajka i żółtego sera. To „trio” dostarcza organizmowi sporej ilości białka. Ten składnik, podobnie jak błonnik pokarmowy, zapewnia długie uczucie sytości po posiłku. Tym samym hamuje ochotę na sięganie po słodycze czy różne drobne przegryzki. Jednocześnie usprawnia pracę jelit. W efekcie trawienie następuje szybciej.

Przepis: Kotleciki bez mięsa To idealna propozycja na postny obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 746 w każdej porcji Składniki 100 g ryżu

7 jajek

15 dag żółtego sera

pół łyżeczki curry

sól, pieprz Dodatkowo: bułka tarta do obtoczenia kotletów

tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotujcie ryż zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Ugotujcie 6 jajek na twardo, a następnie wystudźcie je, obierzcie ze skorupek, opłuczcie i drobno posiekajcie. Ser zetrzyjcie na tarce o dużych oczkach. Łączenie składnikówWymieszajcie ryż, ser i jajka ugotowane na twardo. Do powstałej masy dodajcie jedno surowe jajko. Dodajcie przyprawy. Jeszcze raz wymieszajcie całość. Smażenie kotletówZ masy jajeczno-ryżowej formujcie nieduże kotlety. Każdy obtoczcie w tartej bułce. Kotlety smażcie na rozgrzanej patelni po 3-4 minuty z każdej strony.

Wskazówka: Jeśli chcecie, możecie dodać do masy ryżowej również ulubione warzywa. Dobrze sprawdzi się na przykład marchewka czy cebula. Nie musicie się jednak ograniczać wyłącznie do tych dwóch produktów. Wszystko zależy od waszych preferencji smakowych i tego, co akurat macie pod ręką.

Z czym podać postne kotleciki?

Te bezmięsne kotleciki świetnie smakują w połączeniu z sosem, na przykład pieczarkowym, jogurtowym czy koperkowym. Dopełnieniem całości będzie surówka z sezonowych warzyw. Można też dodać do obiadu ogórki kiszone lub konserwowe. Jeśli chcesz, by posiłek był bardziej sycący, możesz podać kotleciki w duecie z ziemniakami lub kaszą.

