Oszukany suplement diety. Interweniuje inspekcja sanitarna

W próbce produktu badanego na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) stwierdzono obecność niedeklarowanych substancji: ostaryny i ibutamorenu. Zdaniem Zespołu do spraw Suplementów Diety działającego przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej substancje te nie powinny być stosowane w produkcji suplementów diety – informuje w swoim komunikacie GIS. To nie wszystko, bo substancja zadeklarowana w składzie produktu, czyli RAD-140, również należy do substancji zakazanych w produkcji suplementów diety, zgodnie z zaleceniem Zespołu do spraw Suplementów Diety. Tyle że tej substancji... nie stwierdzono w produkcie.

Szczegóły wycofanego produktu

Chodzi o suplement diety polecany przez producenta na zwiększenie masy mięśniowej i promowany między innymi wśród kulturystów i innych sportowców.

Produkt – TESTOLONE,

Data minimalnej trwałości: EXP 12/2025,

Producent: HyperHub LTD 25 Scotforth Road PR1 4XX Preston,United Kingdom.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie wyjaśniające. GIS prosi w komunikacie, aby nie spożywać wycofanego z rynku produktu.



Czym są ostaryna i ibutamoren?

Substancje, które zawiera przebadany suplement, należą do tzw. SARM-ów. Mówi się o nich często jako o dopingu nowej generacji. Ibutamoren jest stymulatorem hormonu wzrostu. Z kolei ostaryna buduje mięśnie i spala tkankę tłuszczową (sięgają po nią sportowcy przyłapani na stosowaniu dopingu). Można powiedzieć, że ostaryna jest klasycznym przykładem SARMów, ponieważ pobudza receptory androgenowe w tkankach kostnej i mięśniowej.

Czytaj też:

Trimetazydyna dla łyżwiarki figurowej? Lek może wywołać objawy, jak choroba Parkinsona