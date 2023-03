Czy trzeba myć jajka przed włożeniem do lodówki? Wiele osób popełnia ten błąd

Mycie jajek skraca ich świeżość i zaburza warstwę ochronną, która znajduje się na skorupce – to jest fakt. Jednak nie oznacza to, że należy zupełnie zrezygnować z mycia jaj.

Czy trzeba myć jajka przed włożeniem do lodówki?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: nie należy myć jaj przed włożeniem do lodówki. Chodzi o wspomniane naruszenie bariery ochronnej na skorupce. Jajka umyj przed ich bezpośrednim użyciem. Jeśli jajka są bardzo brudne (np. od kurzych odchodów), możesz je przed włożeniem do lodówki przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym.

Po co myć jajka?

Zanieczyszczenia ze skorupki podczas rozbijania jaj mogą się przenieść na białko i żółtko. Higiena w przypadku jaj jest o tyle ważna, że na skorupkach mogą znajdować się bakterie, które mogą wywołać zatrucie pokarmowe.

Jak i kiedy należy myć jajka?

Jaja zaleca się myć w gorącej wodzie (powinna mieć temperaturę 35-50 stopni Celsjusza – tyle zwykle ma gorąca woda w kranie) bezpośrednio przed ich użyciem. Warto pamiętać też, że sam proces gotowania zniszczy ewentualne drobnoustroje, jednak nie zawsze jaja są poddawane obróbce termicznej. Wtedy higiena i postępowanie z jajkami ma ogromne znaczenie.

WAŻNE: jeśli używasz surowych jaj (np. żółtka do zrobienia tatara lub białka do lukru królewskiego) koniecznie wyparz jaja przed użyciem. Zaleca się zalanie jajek wrzątkiem i trzymanie ich tak ok. 2 minut, a następnie opłukanie pod bieżącą wodą. Taka procedura zmniejsza ryzyko zatrucia groźną salmonellą.

Nie zapominaj o... umyciu rąk

Higiena w kuchni to nie tylko higiena związana z czystością produktów. Ważne, aby przed przygotowywaniem jedzenia, ale też po kontakcie z surowymi jajami czy mięsem, zawsze umyć ręce. To samo dotyczy kuchennych sprzętów (głównie desek i noży).

