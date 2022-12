Przepis na lukier królewski. Jest najlepszy do precyzyjnych dekoracji

Lukier królewski jest idealny do dekorowania ciasteczek i bożonarodzeniowych pierniczków. Można z niego wyczarować prawdziwe cudeńka, bo świetnie się sprawdzi w najbardziej precyzyjnych dekoracjach. Trudno mówić o tym, że lukier jest zdrowy, bo składa się głównie z cukru, jednak ten zrobiony w domu ma najprostszy z możliwych skład i żadnych niepotrzebnych ulepszaczy. Jedna łyżeczka takiego lukru to ok. 30 kalorii.

Jak zrobić idealny lukier królewski?

Wystarczą trzy składniki: białko jaja, cukier puder i odrobina soku z cytryny. Kluczem do zrobienia dobrego lukru jest odpowiednie wymieszanie składników. I tu nie ma drogi na skróty. Mikser nie jest dobrym rozwiązaniem, bo szybkie mieszanie napowietrzy lukier, a tego chcemy uniknąć (pęcherzyki powietrza będą utrudniać dekorowanie, szczególnie przy drobnych i cieniutkich elementach). W domowych warunkach lukier najlepiej wymieszać ręcznie, używając do tego widelca. Najwygodniej będzie mieszać w kubku. I tu potrzeba cierpliwości: najlepiej usiądź wygodnie przed telewizorem i mieszaj lukier nawet 20 minut. Jeśli lukier jest zbyt gęsty, dodaj kilka kropli soku z cytryny. Jeśli zbyt rzadki, możesz go zagęścić cukrem. Ale nasza rada jest inna: dodaj odrobinę mąki ziemniaczanej.

WAŻNE: do zrobienia lukru używa się surowego białka, dlatego pamiętaj o wyparzeniu jaja przed rozbiciem.

Jak używać lukru królewskiego?

Lukier możesz zabarwić dowolnymi barwnikami. Aby dekorować wypieki, przełóż lukier do rękawa cukierniczego, albo tubek zrobionych z papieru do pieczenia, woreczka czy nawet koszulki do dokumentów. Im mniejsza dziurka, tym precyzyjniejsze dekoracje zrobisz. Lukier królewski można przechowywać w lodówce kilka dni, trzeba go jedynie szczelnie przykryć (np. folią spożywczą), a przed ponownym użyciem ponownie zamieszać. Lukier na piernikach zawsze zostaw do wyschnięcia. Jeśli robisz skomplikowane wzorki i nakładasz kilka warstw na siebie, pozwól kolejnym warstwom dobrze wyschnąć, przed nałożeniem następnej. Lukier królewski świetnie sprawdzi się do dekorowania i klejenia domków z piernika.

Przepis: Lukier królewski Lukier idealny do dekorowania świątecznych wypieków. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 białko (z jaja średniej wielkości)

150-160 g cukru pudru

kilka kropel soku z cytryny Sposób przygotowania Przygotuj składnikiCukier puder przesiej, aby nie było w nim w grudek. Do kubka wbij białko. Usuń z niego wszystkie włóka (białe cząstki). Dodaj cukier puder i kilka kropli soku z cytryny. Wymieszaj składnikiWymieszaj składniki, używając np. widelca. Potrzebują ręcznego mieszania przez ok. 15-20 minut. Lukier powinien być gładki i błyszczący.

Czytaj też:

Sprawdzony przepis na świąteczne pierniczki. Pachnące przyprawami i wyjątkowo smaczneCzytaj też:

Te kruche ciasteczka zawsze wychodzą. Są idealne na Boże Narodzenie