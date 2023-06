Choroba nieumytych jagód. Jak myć owoce, aby uniknąć problemów ze zdrowiem?

Leśne jagody (ale też inne leśne owoce, przede wszystkim nisko rosnące poziomki) mogą mieć na sobie jaja bąblowca. Bąblowiec wielojamowy to tasiemiec, który żyje m.in. w organizmach lisów. Jaja tasiemca znajdują się w jego odchodach, stąd ryzyko, że mogą znaleźć się na owocach leśnych. Jaja pasożyta mogą być aktywne w środowisku zewnętrznym nawet kilkanaście miesięcy, mogą znajdować się w wodzie (np. w kałużach) i wszystkich miejscach, które odwiedzają zarażone tasiemcem lisy.

Co to jest bąblowica?

Człowiek może zarazić się po zjedzeniu jaj bąblowca. Jaja są bardzo małe – mają ok. 0,04 mm, więc trudno dostrzec, że jagody mogą być nimi zanieczyszczone. Jaja pasożyta są inwazyjne bezpośrednio po wydaleniu przez drapieżniki z kałem. Jeśli jaja trafią do organizmu człowieka, formy larwalne zaczynają rozwijać się w wątrobie. Objawy ze strony zajętego przez bąblowce narządu mogą wystąpić nawet po 15 latach. Wokół larwy wytwarza się torbiel, która rośnie latami. Może być usunięta operacyjnie. Najgroźniejsza forma tej choroby to bąblowica wielojamowa. Uważana jest za jedną z najgroźniejszych chorób pasożytniczych w naszym klimacie. W przypadku bąblowicy wielojamowej pasożyt rozrasta się szybko i niszczy wątrobę, a sam wędruje z krwią do płuc, oka lub mózgu. Większość nieleczonych przypadków kończy się śmiercią. Ta postać bąblowicy przypomina chorobę nowotworową.

Jak myć jagody, aby usunąć bąblowca?

Jagody należy umyć dobrze pod bieżącą wodą. Najlepiej myć je mniejszymi partiami i przepłukać kilkukrotnie. Warto wiedzieć, że jaja bąblowca giną w temperaturze 60 stopni Celsjusza. To oznacza, że jedzenie jagodzianek czy jagodowych przetworów jest bezpieczne.

Główny Inspektor Sanitarny w sezonie letnim przypomina o zasadach bezpieczeństwa związanych z jedzeniem surowych warzyw i owoców. To podstawowe zasady higieny, przede wszystkim mycie rąk przed przygotowaniem żywności, w jego trakcie i przed spożywaniem, mycie żywności, przede wszystkim owoców i warzyw spożywanych na surowo lub poddawanie ich obróbce termicznej oraz odpowiednio częste mycie i dezynfekowanie narzędzi i przyborów kuchennych. Ważne jest także zabezpieczenie kuchni przed zwierzętami i dbanie o profilaktykę przeciwpasożytniczą zwierząt domowych (bąblowca, choć zdarza się to rzadko, mogą przenosić także psy).

Czytaj też:

Czy truskawki trzeba myć wodą z sodą oczyszczoną? To powinieneś wiedziećCzytaj też:

Nigdy nie jedz nieumytych truskawek. Znany ratownik pokazał, co może się stać