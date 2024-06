Te akcesoria kuchenne zagrażają zdrowiu. Czym prędzej oddaj je do sklepu

Główny Inspektor Sanitarny zdecydował o wycofaniu z rynku zestawu popularnych akcesoriów kuchennych po otrzymaniu niepokojących informacji od firmy TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. Okazuje się, że z tych przyborów kuchennych migrują pierwszorzędowe aminy aromatyczne i dostają się do artykułów spożywczych. Wskazane substancje – jak podkreśla GIS – „mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i nie powinny znajdować się w żywności”.

Jakie akcesoria kuchenne wycofano ze sprzedaży?

Główny Inspektor Sanitarny w udostępnionym komunikacie podał szczegóły dotyczące wycofanych przyborów kuchennych. Chodzi o produkty, które były dostępne w sprzedaży od 9 lipca 2021 roku do 19 czerwca.2024 roku. Ich dystrybutorem jest firma TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o.:

Alpina przybory kuchenne (6szt) numer artykułu 43255002531000000200

Alpina Chochla numer artykułu 26313002531000000300

Klienci, którzy zakupili wskazane produkty powinni zwrócić je do sklepu. Mogą wymienić te akcesoria na inne przybory kuchenne o tej samej wartości – 10 złotych (zestaw) oraz 15 złotych (chochla) – w każdym sklepie sieci TEDi. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofania niebezpiecznych przedmiotów ze sprzedaży.

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne – co to takiego?

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje powszechnie wykorzystywane w przemyśle. Znajdują zastosowanie między innymi przy produkcji tworzyw sztucznych i opakowań do żywności. Są uznawane za niebezpieczne. Wywierają negatywny wpływ na organizm człowieka i zagrażają zdrowiu w sytuacji, gdy przedostaną się do jedzenia w ilościach przekraczających dopuszczalne limity. Dochodzi do tego na skutek określonych reakcji chemicznych.

