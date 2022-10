Odstawienie kawy. Jak detoks kawowy wpływa na organizm?

Czarna kawa zaliczana jest do grupy używek. Dostarczana do organizmu wraz z aromatycznym napojem kofeina powoduje krótkotrwałe pobudzenie, do którego organizm szybko się przyzwyczaja, domagając się kolejnej porcji napoju. Poprawa samopoczucia i przypływ energii po kawie sprawiają, że możemy przesadzić z jej ilością. Wówczas warto przynajmniej na jakiś czas zrezygnować z ulubionego napoju, aby organizm mógł powrócić do normalnego funkcjonowania.

Dlaczego pijemy kawę?

Filiżanka małej czarnej z samego rana często pozytywnie nastraja nas na cały dzień. Dla wielu osób picie czarnego napoju jest rytuałem, który sprawia im przyjemność. Warto jednak pamiętać, że o ile spożycie jednej lub dwóch filiżanek kawy dziennie nie zadziała na organizm szkodliwie, o tyle picie dużych ilości kawy może już wywołać negatywne konsekwencje zdrowotne. Zaliczają się do nich przede wszystkim ciągłe pobudzanie organizmu do produkcji hormonów stresu. Nadmiar kofeiny może doprowadzi również do dolegliwości żołądkowo-jelitowych, zaburzeń snu czy wahań nastroju.

Kawa może być także źródłem dodatkowych kalorii. Jeśli pijemy kawę z mlekiem albo słodkimi syropami, dostarczamy sobie nawet kilkuset kalorii dziennie! Wybór zielonej herbaty zamiast kawy może zatem nie tylko poprawić nasze samopoczucie, ale i wykluczyć z diety źródło dodatkowych kalorii.

Zaleca się, by nie tylko kontrolować ilość wypijanej w ciągu dnia kawy, ale również ograniczyć ją co jakiś czas lub przeprowadzić kawowy detoks. Niesie to szereg korzyści, redukuje poziom stresu, poprawia jakość snu. Pozwala również odpocząć żołądkowi, ponieważ kawa jest produktem, który wzmaga produkcję kwasów żołądkowych.

Czy kawa jest zdrowa?

Jeżeli sięgamy po kawę z umiarem, nie musi nam szkodzić. Badania dowiodły, że spożywanie 2 filiżanek czarnej kawy dziennie obniża ryzyko zachorowania na cukrzycę, depresję i chorobę Parkinsona, jednak nadmiar kawy może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie.

Picie kawy nie jest polecane dla każdego. W przypadku osób z niskim ciśnieniem tętniczym i związanymi z niedociśnieniem zaburzeniami krążenia 2 filiżanki kawy dziennie mogą mieć działanie terapeutyczne. Z drugiej strony w przypadku osób z nadciśnieniem lub tendencją do skoków ciśnienia tętniczego np. na tle nerwowym, kawa może poważnie zaszkodzić.

Dostarczane do organizmu wraz z kawą naturalne antyoksydanty pomagają zwalczać wolne rodniki tlenowe i przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwory, ale i w tym przypadku mamy do czynienia z efektem terapeutycznym, który uzależniony jest od ilości wypijanej kawy. Nadmiar tego napoju w diecie może działać zgoła odwrotnie, przyśpieszając procesy starzenia i zwiększając ryzyko zachorowania na raka żołądka oraz chorobę wrzodową. Kawa wzmacnia spalanie tkanki tłuszczowej, przyspiesza perystaltykę jelit, dzięki czemu może wspomagać metabolizm.

Prozdrowotne działanie kawy ma związek nie tylko z ilością wypijanych filiżanek, ale także jej jakością. Z tego względu najlepiej jest sięgać po kawę ziarnistą, która często cechuje się wyższą jakością niż kawa mielona oraz kawa rozpuszczalna. Co więcej, ważne jest także pochodzenie ziaren kawy, bo ziarna pochodzące z intensywnie nawożonych upraw mogą być źródłem szkodliwych pestycydów i innych nawozów.

Odstawienie kawy – skutki

Odstawienie kawy powoduje zmiany w naszym organizmie. Możemy podzielić je na dwie grupy, czyli pozytywne i negatywne.

Negatywne skutki odstawienia kawy wynikają przede wszystkim z uzależniającego działania kofeiny, której brak powoduje, że nasz organizm zaczyna domagać się kolejnej porcji ulubionego napoju. Objawy odstawienne w przypadku nagłego zaprzestania picia kawy to m.in.:

ból głowy,

uczucie zmęczenia,

rozdrażnienie,

nadmierna senność,

kłopoty z koncentracją,

niepokój.

Osoby z dnia na dzień odstawiające kawę szybko zauważają, że czegoś im brakuje. Dzieje się tak ze względu na mechanizm działania kofeiny oraz codzienne przyzwyczajenia i rytuały.

Możesz mieć problemy z koncentracją

Regularne picie kawy w dużych ilościach mocno pobudza układ nerwowy oraz wyzwala hormony stresu. Picie kawy na początku działa na organizm pobudzająco, sprawia, że pracuje on na pełnych obrotach. Kawa zwalcza uczucie senności, stymuluje myślenie, dodaje energii, poprawia przepływ krwi w organizmie. Odstawienie kofeiny może doprowadzić do obniżenia nastroju, wywołać bóle głowy oraz... problemy z koncentracją. U niektórych osób kawowy detoks może wręcz spowodować objawy depresji.

Warto sobie uświadomić, że jest to efekt nadmiernego spożywania kofeiny, od której organizm się uzależnia. Zrezygnowanie z filiżanki kawy może doprowadzić do problemów z koncentracją, ponieważ kofeina wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego. Korzyści z odstawienia kofeiny mogą być jednak wyższe, dlatego warto przetrwać ten początkowo trudny okres.

Nie będziesz musiała tak często chodzić do łazienki

Kofeina działa moczopędnie, dlatego po wypiciu kawy często dość szybko musimy skorzystać z łazienki. Oprócz tego, kofeina wpływa na procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym, pobudza perystaltykę jelit i zwiększa częstotliwość wypróżnień. Po odstawieniu kawy, możemy przestać tak często korzystać z toalety.

Mniej hormonów stresu

Spożywanie kawy w dużych ilościach pobudza organizm do wydzielania adrenaliny oraz kortyzolu, hormonów stresu. To właśnie te hormony prowadzą do przyspieszenia akcji serca i pobudzenia organizmu.

Gdy kofeina zostaje wydalona z organizmu, a poziom adrenaliny i kortyzolu opada, organizm zaczyna domagać się kolejnej dawki kofeiny. W ten sposób wpadamy w błędne koło. Pijąc kawę, regularnie pobudzamy organizm, podnosząc jego poziom stresu. Po odstawieniu kofeiny organizm może początkowo wydawać się zagubiony, a my sami pobawieni energii i chęci do wykonywania codziennych obowiązków. Po kilku dniach jednak wahania nastroju powinny ustąpić, a pozytywnym efektem odstawienia kofeiny będzie obniżenie poziomu stresu w organizmie.

Odstawienie kofeiny a ładniejsza cera

Zrezygnowanie ze spożycia może pobudzić syntezę kolagenu, którą blokuje kofeina. To dość szybko przekłada się na ładniejszą skórę, bardziej nawilżoną i jędrną. Osoby, które piją wiele filiżanek kawy dziennie, mogą szybciej nabawić się zmarszczek niż te, które sięgają po nią sporadycznie!

Twoje ciśnienie krwi może się poprawić

Czarna kawa może podnosić ciśnienie krwi, choć jak wynika z danych, robi to w nieznaczny sposób. Po wypiciu filiżanki kawy ciśnienie jednak chwilowo się podnosi, dlatego zrezygnowanie z kofeiny może pomóc ustabilizować wartości ciśnienia krwi.

Odstawienie kawy a lepszy sen

Spożycie kawy pobudza hormony stresu, dlatego osoby pijące kilka kaw dziennie, często mają problemy ze snem i z koncentracją. Odstawienie kofeiny może nie tylko wywołać uczucie niepokoju, ale i doprowadzić do zaburzeń snu. Jest to jednak także chwilowe i już po kilku dniach powinna być zauważalna poprawa w jakości snu. Osoby, które piły kilka filiżanek kawy dziennie, nagle ze zdziwieniem mogą zauważyć, że budzą się wypoczęte, nie dostarczając organizmowi w ogóle kofeiny.

Kawa a wątroba

Jak wynika z badań, picie kawy może wspomagać funkcjonowanie wątroby i zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób tego narządu. Osoby pijące minimum dwie filiżanki kawy dziennie mają niższe ryzyko wystąpienia stłuszczenia wątroby i chorób niż osoby, które nie piją kawy. Nie warto jednak kierować się tylko tymi zaletami, jeśli myślimy o odstawieniu kofeiny.

Ile trwa ból głowy po odstawieniu kawy?

Kofeina zawarta w kawie podnosi ciśnienie krwi, dlatego może łagodzić bóle głowy, zmniejszać napięcia. Po odstawieniu kawy u osób wrażliwych mogą wystąpić bóle głowy. Często są one silne i mogą trwać nawet przez dłuższy czas. Organizm musi przyzwyczaić się do funkcjonowania bez kofeiny, a bóle głowy związane z jej brakiem są oznaką oczyszczania się go z używki.

5 zaskakujących zmian w organizmie po odstawieniu kawy

1. Obniżenie poziomu hormonów stresu w organizmie

Każda filiżanka kawy wpływa na nasz układ hormonalny, powodując nagły wyrzut adrenaliny i zwiększenie wydzielania głównego hormonu stresu, czyli kortyzolu. Rezygnując z picia kawy, pozbywamy się „sztucznego stresu”, który nie wpływa dobrze na nasz stan zdrowia.

2. Stabilizacja pracy serca

Nałogowe picie kawy powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu serca. Osobom często sięgającym po kawę dokucza kołatanie serca, które pojawia się po kolejnej filiżance. Ma ono związek nie tylko z nagłym wzrostem ciśnienia tętniczego, ale także negatywnym wpływem nadmiaru kawy na nasz układ nerwowy.

3. Brak dolegliwości trawiennych

Nałogowi kawosze często cierpią z powodu nawracających problemów z układem pokarmowym. Ból brzucha, uczucie pieczenia w przełyku, nieprzyjemne wzdęcia oraz nagła potrzeba skorzystania z toalety po wypiciu porannej kawy przestają być problemem, gdy zrezygnujemy z jej picia.

4. Koniec ze zgagą

Zgaga i kawa często idą w parze. Odstawienie kawy oraz stosowanie odpowiedniej diety pozwalają zapomnieć o paleniu w przełyku, które powoduje zgaga.

5. Bielsze zęby

Pijąc duże ilości kawy, narażamy się na problemy z zębami i dziąsłami. Napój ten nie tylko powoduje przebarwienia szkliwa, ale także podrażnia dziąsła i może sprzyjać rozwojowi stanów zapalnych w jamie ustnej. Rezygnując z kawy, w końcu zauważymy, że stosowanie zabiegów wybielających zęby i korzystanie z past redukujących przebarwienia przynosi oczekiwane i długotrwałe efekty. Oprócz tego, że będziemy mieli bielszy uśmiech, to wzmocni się także nasze szkliwo zębów.

Czym zastąpić kawę?

Jeśli chcemy ograniczyć picie kawy, możemy sięgnąć po inne napoje. Najczęściej poleca się herbatę. Korzystne działanie na organizm ma przede wszystkim zielona herbata, która zawiera przeciwutleniacze, dzięki czemu działa antyoksydacyjnie, zwalcza wolne rodniki i sprzyja oczyszczaniu organizmu. Oprócz herbaty, warto pić również zioła, np. skrzyp polny, czystek czy pokrzywę, które także działają moczopędnie i wspomagają oczyszczanie organizmu.

