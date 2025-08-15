Na diecie też jem chipsy. Dietetyczka z Biedronki poleca te, które pomagają schudnąć

Chipsy to dla wielu osób synonim dużej liczby kalorii i masy tłuszczu, które sprzyjają przybieraniu na wadze. Jednak w sklepach znaleźć można dietetyczne wersje tych przekąsek. Słone przegryzki w „lżejszej” mogą być nie tylko mniej kaloryczne, a też wspomagać odchudzanie. Kupisz je w Biedronce. Sprawdź, co poleca dietetyczka i dlaczego.

Zamienniki tradycyjnych chipsów – co warto kupić?

Tradycyjne chipsy solone w stu gramach mają ponad 500 kalorii. Taka porcja może dostarczyć nawet 35 g tłuszczu. Dlatego warto znaleźć dla nich zdrowszy i mniej tuczący „zamiennik”, zwłaszcza podczas odchudzania. Dietetyczka Joanna Kryształ radzi, by sięgnąć po Moonsy HIGH PROTEIN z soczewicy, W 100 gramach zawierają ponad 50 procent tłuszczu mniej niż klasyczne słone przekąski, bo tylko 14 g. W dodatku znajdziemy w nich znacznie więcej białka – aż 35 gramów na 100. Składnik ten odgrywa bardzo ważną rolę w procesie zrzucania nadprogramowych kilogramów. Z jednej strony przedłuża uczucie sytości po posiłku, a z drugiej – usprawnia przemianę materii i przyspiesza spalanie kalorii. Strzałem w dziesiątkę, są też, zdaniem ekspertki, Loopeas Light, czyli chrupki z grochu o smaku śmietanki z cebulką, Cała paczka (50 g) ma mniej niż 200 kalorii. Dostarcza też sporych ilości białka i błonnika – odpowiednio 6,5 g i 3,75 g.

To moje ulubione. Paprykowe [chrupki Loopeas Light z soczewicy – przyp. red] też dają radę – podkreśla specjalistka w opublikowanym nagraniu.

A jeśli masz ochotę na „prawdziwe” ziemniaczane chipsy, a nie warzywne chrupki, sięgnij po Lay’s Oven Baked o smaku grillowanej papryki. Stugramowa porcja produktu dostarcza 442 kalorii, 5 g błonnika i 5,5 g białka. Nie są najlepszym wyborem na co dzień, ale można zjeść je od czasu do czasu. To lepsza alternatywa dla standardowych, smażonych przekąsek.

O czym jeszcze pamiętać, wybierając chipsy?

Biedronka ma w ofercie nie tylko duże opakowania chipsów, ale też mniejsze paczki o wadze 40 gramów opakowania. To dobre rozwiązanie dla osób, które zwykle po otwarciu torby z przekąskami zjadają całą jej zawartość za jednym razem. W rezultacie przyjmą mniejszą liczbę kalorii.

Stawiaj częściej na chipsy ze strączków, bo dzięki wyższej zawartości białka pozwolą ci bardziej się nasycić. A od czasu do czasu postaw na Lay’s Oven Baked jako rekreacyjny produkt w diecie – podsumowuje Joanna Kryształ.

