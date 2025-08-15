Na diecie też jem chipsy. Dietetyczka z Biedronki poleca te, które pomagają schudnąć
Chipsy, zdjęcie ilustracyjne
Chipsy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Freepik
Chipsy i dieta zwykle nie idą w parze. Wbrew pozorom nie trzeba ich jednak sobie odmawiać podczas zrzucania nadprogramowych kilogramów. Dietetyczka wskazuje, jakie przekąski wybrać, by nie zniweczyć efektów odchudzania.

Chipsy to dla wielu osób synonim dużej liczby kalorii i masy tłuszczu, które sprzyjają przybieraniu na wadze. Jednak w sklepach znaleźć można dietetyczne wersje tych przekąsek. Słone przegryzki w „lżejszej” mogą być nie tylko mniej kaloryczne, a też wspomagać odchudzanie. Kupisz je w Biedronce. Sprawdź, co poleca dietetyczka i dlaczego.

Zamienniki tradycyjnych chipsów – co warto kupić?

Tradycyjne chipsy solone w stu gramach mają ponad 500 kalorii. Taka porcja może dostarczyć nawet 35 g tłuszczu. Dlatego warto znaleźć dla nich zdrowszy i mniej tuczący „zamiennik”, zwłaszcza podczas odchudzania. Dietetyczka Joanna Kryształ radzi, by sięgnąć po Moonsy HIGH PROTEIN z soczewicy, W 100 gramach zawierają ponad 50 procent tłuszczu mniej niż klasyczne słone przekąski, bo tylko 14 g. W dodatku znajdziemy w nich znacznie więcej białka – aż 35 gramów na 100. Składnik ten odgrywa bardzo ważną rolę w procesie zrzucania nadprogramowych kilogramów. Z jednej strony przedłuża uczucie sytości po posiłku, a z drugiej – usprawnia przemianę materii i przyspiesza spalanie kalorii. Strzałem w dziesiątkę, są też, zdaniem ekspertki, Loopeas Light, czyli chrupki z grochu o smaku śmietanki z cebulką, Cała paczka (50 g) ma mniej niż 200 kalorii. Dostarcza też sporych ilości białka i błonnika – odpowiednio 6,5 g i 3,75 g.

To moje ulubione. Paprykowe [chrupki Loopeas Light z soczewicy – przyp. red] też dają radę – podkreśla specjalistka w opublikowanym nagraniu.

A jeśli masz ochotę na „prawdziwe” ziemniaczane chipsy, a nie warzywne chrupki, sięgnij po Lay’s Oven Baked o smaku grillowanej papryki. Stugramowa porcja produktu dostarcza 442 kalorii, 5 g błonnika i 5,5 g białka. Nie są najlepszym wyborem na co dzień, ale można zjeść je od czasu do czasu. To lepsza alternatywa dla standardowych, smażonych przekąsek.

O czym jeszcze pamiętać, wybierając chipsy?

Biedronka ma w ofercie nie tylko duże opakowania chipsów, ale też mniejsze paczki o wadze 40 gramów opakowania. To dobre rozwiązanie dla osób, które zwykle po otwarciu torby z przekąskami zjadają całą jej zawartość za jednym razem. W rezultacie przyjmą mniejszą liczbę kalorii.

Stawiaj częściej na chipsy ze strączków, bo dzięki wyższej zawartości białka pozwolą ci bardziej się nasycić. A od czasu do czasu postaw na Lay’s Oven Baked jako rekreacyjny produkt w diecie – podsumowuje Joanna Kryształ.

