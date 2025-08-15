W sobotę w Biedronce kawa za pół ceny, a cukier i olej rekordowo tanie. Takich okazji dawno nie było

Robiąc zakupy spożywcze, warto korzystać z różnych promocji. Choć z pozoru wydaje się, że nie można w ten sposób dużo zaoszczędzić, to w skali miesiąca robi się z tego naprawdę pokaźna suma. Choć w piątek (15.08) w naszym kraju sklepy będą zamknięte, to już w sobotę rano warto ruszyć na zakupy do Biedronki. Ta sieć sklepów przygotowała naprawdę świetne promocje.

Tani cukier, jajka i olej w Biedronce

Do soboty (16.08) cukier biały (1 kilogram) nabędziesz w ramach promocji „5 plus 5”. Oznacza to, że kupując pięć opakowań cukru, kolejne pięć dostaniesz całkowicie za darmo. Dotyczy to cukru białego wszystkich marek dostępnych w Biedronce. Przy zakupie 10 opakowań za jeden kilogram cukru zapłacisz tylko 1,45 zł zamiast 2,89 zł. Dziennie możesz nabyć 20 opakowań tego produktu.

Przecenione będą też wszystkie jajka z chowu ściółkowego „Moja Kurka”. Drugi, tańszy produkt kupisz o 50 procent taniej. Limit dzienny to cztery opakowania na kartę „Moja Biedronka”. Warto zaopatrzyć się także w „Olej Wyborny” – słonecznikowy, rzepakowy lub z oliwą z oliwek. Wszystkie oleje można ze sobą dowolnie mieszać. Kupując jedno opakowanie, drugie dostaniesz całkowicie za darmo. Limit dzienny to cztery butelki.

Kup też dobrą kawę w niskiej cenie

Do tego supermarketu powinni wybrać się także wszyscy kawosze. Kawa ziarnista „Tchibo” (1 kilogram) również jest w ofercie „1 plus 1”. To oznacza, że kupując dwa kilogramy kawy, za każdy z nich zapłacisz jedynie 46,50 zł. Cena regularna wynosi 92,99 zł, a więc naprawdę opłaca się zrobić większe zapasy.

Kawę najlepiej przechowywać w szczelnym, nieprzezroczystym pojemniku, z dala od światła, wilgoci i źródeł ciepła. Idealnym miejscem jest chłodna, sucha szafka. Unikaj jednak trzymania kawy w lodówce, ponieważ wilgoć może negatywnie wpłynąć na smak i jakość ziaren.

Czytaj też:

3 tanie produkty z Biedronki, które przyspieszają odchudzanie. Poleca je dietetyczkaCzytaj też:

Dietetyk alarmuje: ten nawyk obciąża mózg i odbiera energię. Chodzi o konkretny posiłek