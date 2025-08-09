Lekarz radzi: pij to zamiast kawy! Wypróbuj zdrowszy sposób na pobudkę i dobry nastrój

Większość z nas nie wyobraża sobie poranka bez kawy, która daje nam energię na kilka najbliższych godzin. Dr Tadeusz Oleszczuk podał jednak alternatywy dla tego popularnego napoju. Zwraca uwagę na to, że nie chodzi o całkowite odstawienie kawy, jednak należy pamiętać, że jest to używka, która może uzależniać. Pijąc kawę regularnie, po jakimś czasie może się okazać, że potrzebujemy jej coraz więcej, by osiągnąć efekt, który wcześniej uzyskiwaliśmy przy mniejszych ilościach tego napoju. Trzeba też pamiętać o tym, że kawa działa odwadniająco. Dobrze jest więc co jakiś czas robić sobie przerwę od niej.

Co pić zamiast kawy?

Lekarz zamiast picia kawy poleca sięganie po zieloną herbatę lub matchę. Pobudzają one tak samo, a – jak zauważa ekspert – zawierają mniej kofeiny niż kawa. Ich składnikiem jest za to L-teanina, po której spożyciu, nie występują takie efekty uboczne jak nerwowość czy spadek energii po pewnym czasie. Kolejnym sposobem jest picie kakao ceremonialnego lub prawdziwego kakao bez dodatku cukru. W takim napoju znajduje się też magnez.

To będzie energia i nastrój bez kopa w nadnercza – podsumował specjalista.

Oznacza to, że doda energii bez nadmiernego pobudzania układu hormonalnego, a konkretnie nadnerczy, które odpowiadają między innymi za wydzielanie hormonów stresu, takich jak adrenalina i kortyzol. Lekarz po przebudzeniu poleca też picie wody z solą i cytryną. W ten sposób zadbamy o nawodnienie, dzięki czemu nasz mózg będzie działać lepiej.

Już lekkie odwodnienie obniża poziom energii o 10–20 procent– wskazuje.

Zdaniem eksperta warto rano wypić też zielone smoothie z siemieniem lnianym i spiruliną. Zawierają one mikroelementy, błonnik pokarmowy i chlorofil, co przekłada się na energię komórkową, napędzającą wszystkie procesy życiowe, a nie tylko chwilowe pobudzenie.

Jakie śniadanie doda nam energii?

Dr Tadeusz Oleszczuk zdradził też, co jeść, by mieć więcej energii o poranku. Najlepiej wybrać śniadanie białkowo-tłuszczowe, czyli jajka, awokado, dobre tłuszcze i warzywa.

Wtedy będzie stabilna glukoza, co przełoży się na stabilną energię przez cały dzień – powiedział.

Odradza jednak słodkie śniadania, które – jak wyjaśnia – powodują nagłe skoki cukru we krwi. Organizm reaguje wtedy dużym wyrzutem insuliny, co może prowadzić do nagłego spadku cukru i, po kilku godzinach – gwałtownego obniżenia energii.

