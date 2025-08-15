Racuchy w wersji fit? Zrób je z przepisu ekspertki, smakują genialnie. Poznaj ich sekret

Racuchy to dla wielu potrawa, która kojarzy się z dzieciństwem. Najsmaczniejsze zawsze smażyła babcia lub mama. Te słodkie placuszki można podawać na kolację, śniadanie, a nawet deser. W każdym domu przygotowuje się je nieco inaczej. Okazuje się, że można dodać do nich kefir zamiast śmietany czy jogurtu. W ten sposób będą jeszcze zdrowsze, ale też smaczniejsze.

Jak zrobić fit racuchy na kefirze? Przepis dietetyczki

Dzięki dodatkowi kefiru racuchy wychodzą wyjątkowo delikatne. Dietetyczka Dominika Hatala podzieliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych przepisem na takie placuszki. Są one odpowiednie nawet dla osób na diecie redukcyjnej, ponieważ kefir jest niskokaloryczny, a zamiast cukru ekspertka używa ksylitolu.

Przepis: Racuchy na kefirze Te racuchy smakują naprawdę doskonale, spróbuj je zrobić. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 267 w każdej porcji Składniki 2 średnie jabłka

150 g kefiru

125 g mąki pszennej

1 jajko

15 g ksylitolu

5 g oleju rzepakowego

szczypta cynamonu

pół łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie jabłekObierz jabłka i pokrój w drobną kostkę. Mieszanie składnikówDo jabłek dodaj kefir, mąkę, ksylitol, sól, proszek do pieczenia oraz cynamon. Całość wymieszaj. Smażenie racuchówRacuchy smaż na rozgrzanej patelni z dodatkiem oleju, z dwóch stron.

Jak zaserwować racuchy? Pomysły

Takie racuchy można podać na przykład z masłem orzechowym. Doskonale sprawdzą się też świeże owoce, na przykład plasterki bananów, kiwi, ale też maliny czy borówki. Dietetyczka radzi zaserwować je również ze skyrem, czyli jogurtem typu islandzkiego, który zawiera dużo białka i mało tłuszczu.

Możesz podać je też w klasyczny sposób, czyli posypane cukrem pudrem z odrobiną dżemu, na przykład porzeczkowego, który doskonale przełamie słodki smak. Jeśli chcesz, żeby placuszki były nieco słodsze, polej je miodem lub syropem klonowym. Ciekawym pomysłem jest podanie racuchów w wersji deserowej — z sosem waniliowym lub kulką lodów śmietankowych.

Dlaczego warto jeść kefir?

Kefir dobrze jest na stałe włączyć do swojej diety, ponieważ jest doskonałym źródłem białka, wapnia, magnezu, a także witamin z grupy B. Zawiera również żywe kultury bakterii i drożdży, przez co ma działanie probiotyczne. Korzystnie wpływa na mikroflorę jelitową, a także wspomaga trawienie. Jest również nieocenionym wsparciem dla układu odpornościowego, co jest istotne zwłaszcza w przypadku osób z chorobami przewlekłymi. Włączenie go do diety wspiera zdrowie kości oraz układu nerwowego. Zobacz, jaki kefir najlepiej kupić w Biedronce.

