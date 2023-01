Tyjesz na diecie bezglutenowej? Winne mogą być te produkty

Dieta bezglutenowa to jedna z diet leczniczych, które stosowane są w celu redukcji objawów chorobowych. U niektórych osób dostarczany do organizmu gluten wywołuje bardzo nieprzyjemne objawy np. wzdęcia, biegunki, ból brzucha oraz wymioty, a także prowadzi do poważnych zaburzeń wchłaniania substancji odżywczych. Skutkiem nieleczonej nietolerancji glutenu lub rozwoju celiakii, która jest autoimmunologiczną chorobą o podłożu genetycznym, są m.in. nasilające się zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego, do których zaliczamy zaburzenia w pracy wątroby i woreczka żółciowego oraz krwawienia wewnętrzne.

Dieta bezglutenowa powinna być stosowana we właściwy sposób. Nie jest zalecana rezygnacja ze spożycia glutenu w przypadku osób, których organizm właściwie reaguje na to białko.

Dlaczego podczas stosowania diety bezglutenowej przybierasz na wadze?

Produkty bezglutenowe, które dostępne są w sklepach, często zawierają liczne dodatki – ich zadaniem jest m.in. zmiana konsystencji żywności, a także poprawa jej smaku. Wysoko przetworzona żywność bezglutenowa zawiera także sporo cukru dodanego, który może powodować przybieranie na wadze. Aby dieta bezglutenowa w korzystny sposób wpływała na nasze zdrowie, powinna uwzględniać jak najmniej przetworzone produkty spożywcze, z których sami przygotujemy zdrowe posiłki.

Zanim rozpoczniesz odchudzanie, porozmawiaj z lekarzem

Stosowanie diety bezglutenowej u chorych na celiakię oraz osób nadwrażliwych na gluten powinno odbywać się pod kontrolą lekarza i dietetyka. Wzrost masy ciała na diecie bezglutenowej jest najczęściej związany z popełnianymi błędami żywieniowymi. Koniecznie skonsultuj się ze specjalistą, który podpowie, jak bezpiecznie schudnąć na diecie bezglutenowej oraz uniknąć ponownego przybierania na wadze.

Najważniejsze zasady odchudzania na diecie bezglutenowej

Ogranicz kaloryczność posiłków o około 500 kcal na dobę, co pozwoli chudnąć około ½ kilograma tygodniowo. Regularnie spożywaj 3 posiłki główne i 2 zdrowe przekąski. Włącz do codziennego menu źródła białka, które wspomaga odchudzanie i zapewnia długie uczucie sytości. Zrezygnuj ze spożywania gotowych produktów bezglutenowych z niepotrzebnymi dodatkami i zastąp je bezglutenowymi ziarnami z pełnego przemiału. Czytaj etykiety produktów spożywczych, wybierając pokarmy z krótkim składem. Zrezygnuj ze spożywania słodyczy i innych bezglutenowych przekąsek, które dostępne są w sklepach. Przygotowuj posiłki samodzielnie. Ćwicz regularnie przynajmniej kilka minut dziennie. Ogranicz stres. Śpij 7-9 godzin.

Dzięki przestrzeganiu powyższych zasad odchudzanie na diecie bezglutenowej może być nie tylko efektywne, ale także bezpieczne dla zdrowia. Pamiętaj, że szybka utrata wagi dzięki głodówkom i stosowaniu monodiet, choć kusząca, jest bardzo niebezpieczna i kończy się efektem jo-jo.

