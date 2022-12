Zachwycający przepis na rozgrzewający krem marchewkowy. Bez nabiału, sorbitolu, glutenu

Marchew jest bogatym źródłem karotenoidów — przeciwutleniaczy, będących jednocześnie barwnikami nadającymi marchewce jej charakterystyczny pomarańczowy kolor. Szczególnie cenny jest beta-karoten, czyli prowitamina A. Przekształca się on w organizmie człowieka w witaminę A, która odpowiada m.in. za to, że dobrze widzimy. Jedzenie marchewki zaleca się osobom, które cierpią na niedożywienie czy niedokrwistość. Włączenie do jadłospisu zupy marchewkowej to doskonały pomysł – wskazują dietetycy. Jej smak wzbogaci dodanie surowego imbiru.

Dlaczego do zupy z marchewki warto dodać imbir?

Imbir to przyprawa stosowana w kuchni oraz w medycynie naturalnej. Zawiera cenne substancje o działaniu leczniczym. Ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz łagodzące dolegliwości związane ze stanami zapalnymi dróg oddechowych. Skutecznie zwalcza objawy przeziębienia i grypy. Korzeń imbiru zawiera m.in.:

witaminę C,

witaminy B1 i B2,

witaminę E, A i K,

kwas foliowy,

wapń,

fosfor,

żelazo,

potas.

Autorzy e-booka MajAcademy „MajDiet” zalecają przepis na krem marchewkowy bez nabiału, sorbitolu, glutenu i fruktozy.

Przepis: Rozgrzewający lekkostrawny – krem marchewkowy – bez nabiału, bez sorbitolu, bez glutenu zupa z marchewki Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 4 Składniki Składniki:

450g marchewki

200g ziemniaków

10g imbiru

15g bulionu drobiowego lub warzywnego LF

500g wody

sól, pieprz, słodka papryka, oregano Sposób przygotowania Przygotowanie warzywWarzywa obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Gotowanie i miksowaniePrzełóż do garnka, zalej wodą i ugotuj do miękkości. Gdy warzywa będą miękkie, dodaj bulion, surowy obrany imbir i zmiksuj wszystko. Nadaj zupie odpowiednią konsystencję i przypraw jąJeśli wolisz zupy bardziej płynne, dolej wody i przypraw do smaku.

Czytaj też:

Czym zastąpić mąkę pszenną? 10 najlepszych zamiennikówCzytaj też:

Jak zagęścić zupę krem? 5 sprawdzonych sposobów na zagęszczenie zupy