Dieta Taylor Swift. Co je najpopularniejsza wokalistka na świecie?

Taylor Swift to jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie, która dodatkowo sama pisze muzykę i teksty do swoich piosenek, które są tak cenione, że brytyjski „The Times” nazwał Swift drugim Bobem Dylanem. Dla jej fanów, którzy znają je na pamięć, stanowią nie tylko zapis przemyśleń i doświadczeń życiowych piosenkarki, ale swoisty drogowskaz. Swift zachwyca nie tylko głosem, ale i wyglądem. Rzesze jej fanek interesują się również tym, jak odżywia się gwiazda, i co robi, że ma idealną figurę.

Taylor Swift doświadczyła zaburzeń odżywiania

33-letnia gwiazda jest obecnie w świetnej formie, choć jak sama przyznała w filmie dokumentalnym „Miss Americana”, w przeszłości doświadczyła zaburzeń odżywiania, a wręcz się głodziła ze względu na nieustanne oceny jej wyglądu i presję, jakiej była poddawana. Karierę zaczęła bowiem już jako nastolatka i dorastała na oczach świata. Jak mówi wokalistka, swoją doskonałą formę zawdzięcza diecie, opartej bardziej na zasadach zdrowego rozsądku niż restrykcyjnych ograniczeniach, ale też ćwiczeniom fizycznym, które prowadzone są pod okiem trenera. Jest to szczególnie ważne, bo każdy występ w ramach ostatniej trasy koncertowej Eras Tour (dzięki której zarobiła już ponad miliard dolarów) trwa ok. 3 godzin i wymaga intensywnego tańca i ruchu scenicznego.

Dieta Taylor Swift – bardzo ważne jest śniadanie

Jak wyznała gwiazda na łamach „Bon Appetit”, jej ulubione śniadanie, na które zawsze stara się mieć składniki w lodówce, to naleśniki z mąki gryczanej z szynką, parmezanem i smażonym jajkiem na wierzchu. Do tego Taylor lubi świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Piosenkarka wybiera więc śniadanie w wersji „na słono”, które dostarcza jej białka (zawartego w jajku, szynce i serze), ważnego dla osób, które intensywnie ćwiczą. Jak podkreśla, stara się też, żeby w jej jadłospisie nie zabrakło też błonnika, który reguluje pracę jelit i pozwala utrzymać prawidłową wagę (znajduje się w mące gryczanej). Dodatkowo zastąpienie mąki pszennej gryczaną jest dobrym wyborem, bo mąka gryczana nie zawiera glutenu i ma niższy indeks glikemiczny, dzięki czemu takie śniadanie daje uczucie sytości na dłużej. Świeżo wyciskany sok pomarańczowy zapewnia zaś solidną porcję witamin, w tym cenną witaminę C.

Dieta Taylor Swift: zdrowo w ciągu tygodnia, odrobina szaleństwa w weekend

W ciągu tygodnia Taylor przestrzega zdrowej diety, co jak mówi, dla niej oznacza sałatki, jogurt i kanapki, przy ograniczeniu słodzonych napojów. Wokalistka stara się, aby jej posiłki w ciągu tygodnia były lekkie. Mimo tego, że jest najlepiej zarabiającą gwiazdą na świecie i mogłaby jeść ciągle w najlepszych restauracjach, Taylor lubi gotować, a od dziecka pomagała mamie w kuchni i od niej nauczyła się gotować. Lubi przyrządzać dania z kurczaka oraz makarony z sosami. Ostatnio, jak przyznała w rozmowie z „Vogue”, polubiła hummus, który jest również korzystnym dla zdrowia wyborem. Taylor Swift pije również bardzo dużo wody.

W weekendy gwiazda z kolei pozwala sobie na odrobinę szaleństwa i je na przykład burgera z frytkami, zresztą jak przyznała sama lubi grillować, właśnie między innymi burgery. Lubi też lody, po które sięga chętnie w weekend jak również domowe wypieki w tym chlebek dyniowy czy ciasteczka, który sama piecze.

Ulubione przysmaki Taylor Swift

Taylor wyznała, że wciąż eksperymentuje w kuchni i szuka nowych smaków. Jak wyznała w dokumencie „Miss Americana”, jej ostatnim odkryciem są burritos, które bardzo polubiła. Zażartowała również, że gdyby nie zwracała uwagi na zasady zdrowego odżywiania, jadłaby najchętniej paluszki z kurczaka „chicken fingers”. Dodatkowo wokalistka uwielbia kojarzące się z jesienią przyprawy takie jak cynamon i gałka muszkatołowa oraz jesienną kawę Pumpkin Spice Latte przyrządzaną z dodatkiem tych przypraw.

Czytaj też:

Śniadanie, po którym będziesz się czuć dobrze przez cały dzień. Wartościowe śniadania na tydzieńCzytaj też:

Ta przyprawa zadziała ochładzająco na organizm. Dodawaj ją do potraw w upały