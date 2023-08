Śniadanie, po którym będziesz się czuć dobrze przez cały dzień. Wartościowe śniadania na tydzień

Biochemiczka Jessie Inchauspé, prowadząca popularny profil @GlucoseGoddess na Instagramie w swojej najnowszej książce podaje metody, które pomagają kontrolować poziom cukru we krwi. Z licznych badań wynika bowiem, że gwałtowne skoki i spadki poziomu cukru we krwi wywołują wiele niekorzystnych dla zdrowia objawów w tym zawroty głowy, mdłości, zmęczenie i niepokój a w dłuższej perspektywie prowadzą do stanów zapalnych powodujących przewlekłe choroby typu cukrzyca typu 2 czy artretyzm. Odpowiednio skomponowany jadłospis ma doprowadzić do „spłaszczenia krzywej cukrowej”, tak aby cukier po zjedzeniu posiłku uwalniał się do krwi w sposób stabilny. Kluczowe jest, zdaniem biochemiczki, wyeliminowanie śniadań opartych na skrobi i cukrze.

Dlaczego nie powinno się jeść śniadań „na słodko”

Okazuje się, że słodkie śniadanie nawet u osób, które nie chorują na cukrzycę, powoduje gwałtowny skok cukru, co udowodnili w jednym z najnowszych badań naukowcy z Uniwersytetu Stanforda. Na cenzurowanym powinny znaleźć się zwłaszcza płatki śniadaniowe z przetworzonej kukurydzy lub pszenicy, pozbawione błonnika z dodatkiem cukru, które, jak wskazują badania, jest popularne i przez wiele osób uznawane za zdrowe. Nie jest to jednak dobry wybór. Takie śniadanie składające się głównie ze skrobi i cukru sprawia, że szybko czujemy się głodni i rozregulowuje cały nasz dzienny cykl odżywiania. Zdaniem ekspertów, słodkie śniadania lepiej zastąpić produktami zawierającymi białko, błonnik oraz zdrowe tłuszcze, gdyż ich spożycie zapewnia uczucie sytości i utrzymuje poziom glukozy na stabilnym poziomie.

Co powinno się znaleźć w zdrowym śniadaniu?

Białko – znajdziemy je w jajkach, mięsie, wędlinach, jogurtach szczególnie typu greckiego, tofu nasionach np. chia czy też w odżywkach białkowych.

Błonnik – warto dodać do każdego rodzaju śniadania warzywa, które są cennym źródłem błonnika.

Tłuszcz – najbardziej wskazane są zdrowe tłuszcze roślinne typu olej lniany czy z nasion konopi, awokado, orzechy lub nasiona.

Owoce w całości (nie sok) – np. jagody czy borówki.

Opcjonalnie można zjeść na śniadanie kromkę pełnoziarnistego pieczywa lub płatki owsiane.

Jeśli ktoś bardzo lubi rano zjeść coś słodkiego Jessie Inchauspé radzi, aby zjeść słodki produkt po czymś słonym, bo będzie to nadal zdrowsze dla naszego organizmu. Najpierw jemy więc np. jajecznicę czy awokado a po nich dopiero kawałek ciasta, słodki tost czy kawałek czekolady. Innym rozwiązaniem jest zjedzenie jogurtu greckiego z owocami, ale dodanie do niego masła orzechowego czy tahini co wzbogaca to śniadanie w białko i zdrowe tłuszcze.

Propozycje śniadań na słono na tydzień

Pół awokado, 3 łyżki stołowe humusu, z dodatkiem soku z cytryny i oliwy z oliwek. Jajecznica z duszonymi warzywami. Kilka plastrów wędzonego łosia, awokado, pomidor. Ser halloumi grillowany na patelni z sałatką i pomidorem. Tost pełnoziarnisty z rozgniecionym awokado i jajkiem sadzonym. Pomidor z mozzarellą z dodatkiem oliwy z oliwek. Tuńczyk z puszki w sosie własnym z warzywami i orzechami.

