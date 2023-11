Jak obniżyć cholesterol? Z pomocą przychodzi dieta portfolio

Wysoki poziom cholesterolu może skutkować miażdżycą, zawałem serca i udarem. Zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych jest na świecie aż 18 milionów w skali roku. W związku z tym lekarze apelują do pacjentów, aby zmienili swój styl życia, na czele z dietą, która może skutecznie obniżyć poziom cholesterolu.

Jak zmniejszyć poziom cholesterolu?

Pacjentom z hipercholesterolemią, czyli podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi (całkowitego oraz frakcji LDL), zalecana jest dieta portfolio. Jej twórczą jest naukowiec prof. David Jenkins, związany z Uniwersytetem w Toronto. Osoby stosujące dietę portfolio mogą spożywać wyłącznie te produkty, których skuteczność zmniejszająca stężenie cholesterolu całkowitego i frakcji LDL została udokumentowana.

Sposób żywienia Jenkinsa zakłada stopniowe dążenie do zastąpienia białka zwierzęcego białkiem roślinnym. Nie jest tajemnicą, że diety: wegańska i wegetariańska poprawiają profil lipidowy. Z uwagi na to, że dieta portfolio jest trudna do skomponowania pod względem odpowiedniego bilansu energetycznego i odżywczego, nie powinno się stosować jej bez konsultacji z lekarzem i dietetykiem.

Co mogą jeść osoby stosujące dietę portfolio?

Założenia tej diety mówią jasno, że powinna ona opierać się na produktach zawierających białko roślinne (około 50 g) i rozpuszczalne frakcje błonnika pokarmowego (około 20 g), a także orzechy (około 45 g), fitosterole (około 2 g) oraz jednonienasycone kwasy tłuszczowe – pochodzące np. z awokado czy z oliwy z oliwek.

Produkty, które powinno się jeść na diecie portfolio, to:

nasiona roślin strączkowych (np. fasola, groch),

soja i produkty z soi (hummus, tofu, napoje sojowe),

warzywa (np. ziemniaki, brokuły, bakłażan, pomidor, brukselka, marchewka, cebula, kalarepa),

owoce (banany, śliwki, pomarańcze, jagody, maliny, truskawki, gruszki, brzoskwinie),

orzechy,

migdały,

pestki,

kasze,

produkty owsiane.

Jakich produktów należy unikać na diecie portfolio?

Dieta portfolio zakłada sporo ograniczeń, jednak najważniejsze obejmują rezygnację z produktów o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych. Z menu na diecie portfolio powinno się usunąć:

mięso i produkty mięsne (podroby, ale też, pasztety, wędliny, kiełbasy, parówki),

tłuste produkty mleczne (tłusta śmietana, tłuste przetwory mleczne, pełnotłuste sery, m.in. żółte, pleśniowe, topione),

słodkie i słone wypieki,

soki.

Czy dieta portfolio jest skuteczna w walce z podwyższonym cholesterolem?

Trudności, które mogą pojawiać się na początku stosowania diety portfolio, to nie tylko odpowiednie zbilansowanie menu, ale także właściwe komponowanie posiłków. Warto pamiętać o miksowaniu produktów, np. do owsianki powinno się dodawać orzechy czy owoce. Z ciecierzycy czy fasoli można przygotować sałatkę z dodatkiem awokado czy pomidora.

Konsultacja z dietetykiem z pewnością pozwoli na odpowiednie skomponowanie menu, dzięki któremu w diecie nie zabraknie zalecanej ilości białka, fitosteroli czy błonnika. Dieta portfolio przynosi efekty porównywalne do tych wynikających ze stosowania leków obniżających cholesterol. Skutecznie zmniejsza poziom złego cholesterol (czyli frakcji LDL) oraz dobrego cholesterolu (HDL), tym samym obniżając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i śmierci z ich powodu.

