Dieta TLC zmniejsza ryzyko chorób serca i układu krwionośnego. Obniża poziom złego cholesterolu i pozwala schudnąć

Choroby układu sercowo-naczyniowego uważane są za główną przyczynę zgonów na całym świecie. Ich rozwojowi sprzyja stosowanie nieodpowiednio skomponowanej diety, siedzący tryb życia, silny stres, a także sięganie po używki. Istotne czynniki ryzyka rozwoju chorób serca i układu krążenia to m.in. nadwaga i otyłość, cukrzyca, stan przedcukrzycowy, zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie tytoniu i czynniki genetyczne. Dieta TLC pomaga zarówno zapobiegać wystąpieniu chorób układu sercowo-naczyniowego, jak i wspiera ich leczenie. Ten model żywieniowy opiera się na modyfikacji stylu życia, która obejmuje nie tylko zmianę nawyków żywieniowych, ale także zwiększenie aktywności fizycznej i unikanie silnego stresu. Skuteczność diety TLC została potwierdzona badaniami naukowymi, co sprawia, że jest często polecana przez lekarzy i dietetyków m.in. dla osób, które przebyły zawał serca lub znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka jego wystąpienia.

Czym jest dieta TLC?

Jak już zostało wspomniane, dieta TLC została opracowana przez amerykańską Narodową Radę ds. Chorób Serca, Płuc i Krwi. Nie jest to jedna z wielu kontrowersyjnych diet, które często szkodzą. Dieta TLC może być bezpiecznie stosowana zarówno u osób zdrowych, dla których ważna jest profilaktyka chorób układu krążenia, jak i osób, u których występują schorzenia oraz zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Najważniejszym celem stosowania diety TLC jest obniżenie poziomu cholesterolu, który zwiększa ryzyko rozwoju chorób serca i chorób układu krążenia. Stosowanie diety TLC przynosi również dodatkowe korzyści – ten zdrowy model żywieniowy pozwala również zmniejszyć ryzyko rozwoju innych chorób cywilizacyjnych (takich jak np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nadwaga, otyłość, choroby nowotworowe). Dietetycy i lekarze polecają stosowanie diety TLC, zapewniając, że przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania, codzienna aktywność fizyczna i redukcja stresu w pozytywny sposób wpłyną nie tylko na ogólny stan zdrowia, ale także samopoczucie i masę ciała, zapewniając przypływ sił witalnych.

Charakterystyczne objawy chorób serca i układu krążenia

Choroby serca i choroby układu krążenia mogą przez dłuższy czas rozwijać się w bezobjawowy lub skąpoobjawowy sposób. Do charakterystycznych objawów zaburzeń w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego zaliczamy m.in.:

ból w klatce piersiowej (ból wieńcowy), który nasila się podczas aktywności i ustępuje w spoczynku,

kołatanie serca,

osłabienie,

przewlekłe zmęczenie,

obrzęki nóg wokół kostek,

duszności,

przewlekły kaszel,

częste oddawanie moczu w nocy,

zmniejszenie zdolności wysiłkowych,

bóle i zawroty głowy,

omdlenia.

Powyższe objawy powinny skłonić do wizyty u lekarza oraz wykonania badań diagnostycznych, które pozwalają wykryć choroby serca i układu krążenia, czyli m.in.:

morfologia krwi obwodowej z rozmazem,

lipidogram,

ogólne badanie moczu,

badanie poziomu glukozy we krwi,

elektrokardiografia (EKG),

badanie ECHO serca,

USG naczyń obwodowych.

Kto powinien przejść na dietę TLC?

Dieta TLC to doskonały wybór dla osób, u których zostały zdiagnozowane następujące schorzenia:

choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa),

niewydolność mięśnia sercowego,

zaburzenia rytmu serca (np. migotanie przedsionków),

nadciśnienie tętnicze,

zawał serca,

udar mózgu,

zaburzenia gospodarki lipidowej (wysoki cholesterol, wysoki poziom trójglicerydów),

zaburzenia metaboliczne (np. cukrzyca),

zaburzenia krążenia (np. przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych),

otyłość,

miażdżyca.

Dieta TLC zalecana jest także dla osób, które przeszły zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia oraz są genetycznie obciążone zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób serca i układu krążenia.

Dieta TLC wspiera leczenie wyszczególnionych powyżej chorób, zapobiegając zaostrzeniu się ich przebiegu.

Zasady diety TLC

Dieta TLC opiera się na modyfikacji stylu życia, która obejmuje nie tylko zmianę nawyków żywieniowych, ale także zwiększenie aktywności fizycznej i redukcję stresu. Podstawowe zasady diety TLC to:

ograniczenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych,

rezygnacja ze spożywania żywności wysoko przetworzonej oraz słodyczy,

zwiększenie spożycia błonnika pokarmowego,

zwiększenie spożycia wody,

eliminacja szkodliwych nawyków żywieniowych oraz rezygnacja z używek, w szczególności palenia papierosów,

zwiększenie spożycia owoców, warzyw, produktów zbożowych pełnoziarnistych i roślin strączkowych,

ograniczenie spożycia soli,

zastąpienie tłustego czerwonego mięsa chudym mięsem drobiowym,

zwiększenie spożycia produktów mlecznych o obniżonej zawartości tłuszczu,

utrzymanie lub zmniejszenie masy ciała do poziomu optymalnego dla zdrowia,

aktywność fizyczna dopasowana do stanu zdrowia i możliwości wysiłkowych (najlepiej 5 razy w tygodniu po minimum 30 minut).

Jakie efekty przynosi dieta TLC?

Efekty stosowania diety TLC to m.in.:

obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego i LDL (tzw. złego cholesterolu) we krwi,

podwyższenie poziomu HDL (tzw. dobrego cholesterolu) we krwi,

obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,

poprawa pracy serca i układu krążenia,

zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu i innych powikłań chorób układu krążenia,

poprawa kontroli glikemii u osób z cukrzycą i stanem przedcukrzycowym,

zmniejszenie ryzyka wystąpienia niektórych nowotworów,

poprawa samopoczucia i jakości życia.

Wpływ diety TLC na zdrowie

Dieta TLC jest uznawana za jedną z najskuteczniejszych diet w profilaktyce i leczeniu chorób serca oraz układu krążenia. To optymalnie zbilansowany model żywieniowy, który zapewnia odpowiednią ilość węglowodanów, tłuszczów oraz białka, a także witamin, minerałów, błonnika pokarmowego, zdrowych kwasów tłuszczowych i naturalnych antyoksydantów. Dieta TLC pomaga obniżyć poziom cholesterolu LDL, podnosząc poziom cholesterolu HDL. Co więcej, dieta TLC redukuje nadciśnienie tętnicze, które jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób serca i układu krążenia. Dodatkową korzyścią stosowania diety TLC jest redukcja zbędnych kilogramów. Nie jest to typowa dieta odchudzająca, jednak połączenie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej w pozytywny sposób wpływa m.in. na metabolizm, co sprzyja zmniejszeniu masy ciała oraz zapobiega niekontrolowanemu przybieraniu na wadze.

