Czym zastąpić białe pieczywo na diecie? Lista zamienników chleba jest pokaźna

Odchudzaniu nie sprzyja zwłaszcza białe pieczywo, czyli to wytworzone z wysoce przetworzonej mąki pszennej. Nierzadko w jego składzie znajdują się też duże ilości soli i cukru, które spożywane w nadmiarze mogą prowadzić do przybierania na wadze i zwiększać ryzyko powstawania wielu kłopotów zdrowotnych. Problemem bywa również gluten (nierzadko wywołuje reakcje alergiczne). Dlatego specjaliści zalecają, by ograniczyć spożycie białego pieczywa, nie tylko podczas diety. Zobacz, czym można je zastąpić.

Pełnoziarniste zamienniki białego pieczywa

Dobrym zamiennikiem białego pieczywa jest to pełnoziarniste, które powstaje na bazie nieoczyszczonej mąki. Zazwyczaj ma ciemny, brązowy kolor. Jest też dość ciężkie. Zawiera duże ilości błonnika, który nie ulega strawieniu, pęcznieje w żołądku i przedłuża uczucie sytości. Zapobiega to chęci podjadania między posiłkami. Poza tym błonnik przyspiesza przemianę materii i usuwanie toksyn z organizmu. Biały chleb z powodzeniem zastąpić może jego żytni, owsiany, jaglany lub gryczany odpowiednik.

Warto jednak pamiętać, by sięgać po pieczywo dobrej jakości (jeśli kupujemy je w sklepie). Najlepiej wybierać to z jak najkrótszym składem, bez dodatku sztucznych barwników, konserwantów czy spulchniaczy. Im więcej danego komponentu w produkcie, tym wyższa jego pozycja na liście składników. Niestety niektórzy producenci pieczywa wzbogacają swoje wypieki o melasę lub karmel. Dzięki temu zyskują one ciemny kolor i wyglądają na zdrowsze. Uważajcie na tego typu sztuczki podczas zakupów.

Czym można zastąpić chleb?

Białe pieczywo (i nie tylko) można również zamienić na papier ryżowy wykorzystywany w kuchni azjatyckiej albo placki z cieciorki (inaczej z ciecierzycy). Przygotowuje się je podobnie jak ciasto naleśnikowe. W ich składzie znajduje się między innymi woda i bardzo zdrowa mąka z ciecierzycy, a także przyprawy (sól, pieprz, kurkuma itp.).

Innymi ciekawymi zamiennikami pieczywa mogą być:

plastry grilowanych warzyw (bakłażana, papryki, cukinii itp.),

wydrążone awokado,

prażone algi nori wykorzystywane do robienia sushi,

obsmażone plastry tofu

Dietetycy zachęcają również, by zamieniać pieczywo na różnego rodzaju kasze (np. jaglaną, gryczaną, bulgur).

