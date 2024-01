Chleb w jajku z 2 niestandardowymi dodatkami. To mój smak dzieciństwa w jeszcze lepszej wersji

Chleb w jajku to klasyk nad klasykami jeśli chodzi o proste i błyskawiczne propozycje śniadaniowe. Dla wielu z nas jest to również smak, który przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Choć w tradycyjnej wersji smakuje naprawdę znakomicie, to jeśli odrobinę poeksperymentujecie z dodatkami – będzie on jeszcze lepszy. Zwłaszcza jeden składnik sprawia, że nikt nie oprze się wtedy tej potrawie. Jeśli jesteście zwolennikami szybkich śniadań lub kolacji, to koniecznie spróbujcie też racuchów na maślance.

Chleb w jajku z niestandardowymi składnikami

Zrobienie chleba w jajku jest niezwykle proste. Ta nieco bardziej urozmaicona wersja polega na dodaniu do niego odrobiny żółtego sera – każdy gryz będzie wtedy jeszcze przyjemniejszy, gdy poczujcie cudownie ciągnący się, lekko roztopiony ser. Ser żółty połóżcie na górę chleba – zróbcie to jednak dopiero pod koniec smażenia. Chleb z tym dodatkiem powinien leżeć na patelni dosłownie przez chwilę. Ser musi być tylko lekko stopiony – inaczej całość nie będzie już tak smaczna.

Drugim trikiem, który sprawi, że chleb w jajku będzie smakować naprawdę znakomicie, jest dodanie odrobiny tłustego mleka do rozbitego jajka. Chleb nasiąknie wtedy również tym płynem, przez co grzanki staną się jeszcze smaczniejsze, ale też nabiorą delikatności.

Przepis: Chleb w jajku z serem żółtym Chleb w jajku to proste danie, które może urozmaicić wasz jadłospis. Będzie szybko i bardzo smacznie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 4 kromki chleba

2 jajka

3 łyżki tartego sera

1 łyżka masła Sposób przygotowania Rozbijcie jajkaJajka należy rozbić w głębokim talerzu. Doprawcie je solą oraz pieprzem do smaku. Zanurzcie w nich chlebZanurzcie w nich chleb tak, by dokładnie wchłonął całe jajka. Rozgrzejcie patelnięChleb smażcie na maśle na rozgrzanej patelni z obu stron. Dodajcie serNa gorący chleb połóżcie żółty ser i smażcie jeszcze przez chwilę. Całość podajcie z ulubionymi warzywami lub wędliną. Smacznego!

Jak zrobić chleb w jajku? Praktyczne wskazówki

Gdy chleb będzie już obtoczony – smażcie go na maśle. Dzięki temu będzie bardzo chrupiący, ale nabierze też przyjemnego, maślanego posmaku. Pamiętajcie też, że chleb, który obsmażacie w jajku, nie musi być świeży – jest to idealny sposób na wykorzystanie pieczywa, które leży już kilka dni (w duchu zasady „zero waste”). Masę jajeczną możecie wymieszać też ze startym serem żółtym (jeśli nie chcecie układać go na wierzchu). Możecie dorzucić też posiekany szczypiorek lub domową mozzarellę.

Ważne jest również, żeby chleb w jajku smażyć na średniej mocy palnika – wtedy będzie się rumienił w sposób równomierny. Co więcej, chleba w jajku wcale nie musicie robić jedynie w ten sposób – możecie przygotować go również w piekarniku.

Chleb w jaku z pysznymi dodatkami

Pomysłów na przyrządzenie chleba w jajku jest naprawdę dużo. Jeśli macie ochotę na więcej takich kuchennych eksperymentów – możecie dodać do niego również bekon lub jajko sadzone, a także plasterki pomidorów. Taką potrawę pod koniec smażenie na patelni przykryjcie wtedy na chwilę pokrywką, by całość się lekko zapiekła.

Możecie przyrządzić też chleb w jajku w wersji „na słodko” – gwarantujemy, że pokochają ją zwłaszcza dzieci. Przypomina on w smaku tosty francuskie. Taki usmażony chleb w jajku można podać wtedy z domową konfiturą z wiśni lub dżemem truskawkowym. Doskonale smakuje też ze świeżymi owocami i serkiem mascarpone. Całość możecie też polać miodem, syropem klonowym lub po prostu oprószyć cukrem pudrem.

