Ekspresowy chleb bez drożdży i wyrastania. Dodałam maślankę i wyszedł cudownie delikatny

Chleb bez trudu kupimy w niemal każdym sklepie spożywczym, jednak nie może on się równać z domowym, świeżutkim wypiekiem. Takie robienie chleba w domu jest często jednak bardzo pracochłonne i wymaga długiego czekania. Mamy przepis, dzięki któremu przygotujecie ten wypiek w naprawdę błyskawicznym tempie. To doskonały sposób dla miłośników domowego pieczywa, którzy nie chcą spędzać długich godzin w kuchni.

Jak zrobić ekspresowy chleb bez drożdży i wyrastania?

Wcale nie musicie iść raniutko do piekarni, by cieszyć się smakiem świeżego chleba – możecie przygotować go samodzielnie w domu. Co najważniejsze – całość zajmie wam mniej niż godzinę. Wystarczy, że wymieszacie wszystkie składniki i włożycie chleb do rozgrzanego piekarnika. Taki chleb jest też lekkostrawny, co jest jego dużą zaletą.

Przepis: Domowy chleb bez drożdży Sami przekonacie się o tym, że jak raz upieczecie taki chleb, to później nie będziecie chcieli jeść już tego ze sklepu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 1 Składniki 400 g mąki pszennej (najlepiej sprawdzi się typ 650)

2 łyżki oliwy

1 łyżeczka soli

400 g maślanki naturalnej

1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Rozgrzanie piekarnikaPrzygotowanie tego chleba zajmuje naprawdę niewiele czasu, dlatego na samym początku rozgrzejcie piekarnik. Ustawcie temperaturę 180 stopni Celsjusza. Mieszanie składnikówUmieśćcie w misce wszystkie składniki, a następnie je energicznie wymieszajcie przy użyciu łyżki. Wasze ciasto powinno być delikatnie klejące. Pieczenie chlebaForemkę (keksówkę) posmarujcie delikatnie oliwą i oprószcie mąką. Przełóżcie ciasto do foremki i wyrównajcie. Chleb pieczcie przez 40-45 minut, a po wyjęciu z piekarnika ostudźcie.

Co dodać do domowego chleba?

Taki chleb możecie urozmaicić – w ten sposób sprawicie, że będzie jeszcze smaczniejszy, ale też zdrowszy. Śmiało możecie wykorzystać różne nasionka – idealnie sprawdzą się nasiona słonecznika, sezamu, ale też pestki dyni. To jednak nie wszystko – jeśli lubicie orzechy włoskie lub laskowe, to również możecie je tam wrzucić, tylko w rozdrobnionej formie. Dobrym pomysłem jest też wykorzystanie rodzynek, suszonej żurawiny, ale też maku. Takie ziarna i orzechy dodaje się zarówno do środka chleba, jak i na jego wierzch. Ilość takich dodatków zależy od indywidualnych preferencji, jednak pamiętajcie, żeby nie przesadzać z nimi – nie powinny one zdominować smaku chleba, a jedynie nadać mu ciekawy aromat i urozmaicić teksturę. Możecie eksperymentować z różnymi dodatkami, by „opracować” swoją ulubioną kombinację.

Jak upiec dobry, domowy chleb?

Najlepszy rezultat podczas pieczenia chleba uzyskacie, gdy nastawicie w piekarniku pieczenie „góra – dół”, kładąc chleb na niższych półkach piekarnika. Miłośnicy chrupiącej skórki mogą wykorzystać prosty patent, by ich domowy chleb również taką właśnie miał. Polega on na spryskaniu świeżo upieczonego chleba wodą. Możecie do tego użyć spryskiwacza lub po prostu przetrzeć wypiek lekko zwilżoną ściereczką (musi być czysta).

Sami przekonacie się o tym, że satysfakcja z samodzielnego upieczenia chleba sprawi, że zaczniecie robić to częściej, poznając wszystkie tajniki tego wypieku i nie będziecie wyobrażać sobie już swojego domu bez zapachu świeżo upieczonego bochenka. Jeśli spodoba wam się pieczenie chleba – spróbujcie przygotować również chleb bananowy. Z kolei, gdy będziecie mieć nadmiar pieczywa – koniecznie sprawdźcie, jak przedłużyć świeżość chleba i bułek.

