Mąka z ciecierzycy – właściwości, jak smakuje, wpływ na zdrowie, zastosowanie

Mąka z ciecierzycy to naturalnie bezglutenowy produkt, który warto włączyć do swojej diety. Osoby chorujące na celiakię oraz osoby nadwrażliwe na gluten powinny jednak wiedzieć, że naturalnie bezglutenowa mąka z cieciorki może zawierać śladowe ilości glutenu, jeśli była produkowana bądź przechowywana w pobliżu mąki pszennej i innych produktów zawierających gluten. Z roku na rok rośnie popularność mąki z ciecierzycy, którą możemy kupić nie tylko w sklepach ze zdrową żywnością, ale także w większości dużych supermarketów oraz zrobić samodzielnie w domu. Warto dowiedzieć się więcej na temat wartości odżywczych, właściwości prozdrowotnych i zastosowania mąki z ciecierzycy, bo produkt ten ma wyjątkowo duży potencjał odżywczy i niepowtarzalny smak.

Jak wygląda i smakuje mąka z ciecierzycy?

Mąka z ciecierzycy ma lekko orzechowy smak oraz żółtawy kolor. Może być używana jako samodzielny produkt lub jako dodatek do innych mąk, np. mąki pszennej, kukurydzianej, ryżowej i gryczanej.

Mąka z ciecierzycy – wartości odżywcze

Ciecierzyca (cieciorka, groch włoski) to roślina pochodząca z Bliskiego Wschodu, która stanowi główny składnik humusu. Mąka z ciecierzycy zawiera białko, błonnik pokarmowy, węglowodany, tłuszcz, witaminy z grupy B, kwas foliowy, potas, fosfor, cynk, żelazo, wapń i magnez. Co więcej, mąka z ciecierzycy (cieciorki) ma niski indeks glikemiczny, dlatego może być spożywana przez diabetyków.

Na szczególną uwagę zasługuje wysoka zawartość białka w mące z ciecierzycy, którego jest dwukrotnie więcej niż w mące pszennej.

Mąka z ciecierzycy ma właściwości zdrowotne

Mąka z cieciorki ma liczne właściwości zdrowotne. Stanowi cenne źródło aktywnych związków, które mają działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i antyoksydacyjne. Co więcej, reguluje wydzielanie insuliny, pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi i reguluje pracę przewodu pokarmowego. Za właściwości prozdrowotne mąki z ciecierzycy odpowiadają m.in. fitosterole, kwasy fenolowe, karotenoidy oraz izoflawonoidy.

Osoby regularnie spożywające ciecierzycę są mniej narażone na rozwój poważnych chorób cywilizacyjnych, do których zaliczamy np. nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, miażdżycę i chorobę wieńcową.

Zastosowanie mąki z ciecierzycy w kuchni

Mąka z cieciorki to tradycyjny produkt kuchni indyjskiej, który stosowany jest m.in. do robienia placków, słodyczy i przekąsek. Jednak możemy wykorzystać ją również podczas przygotowywania tradycyjnych dań kuchni polskiej. Mąkę z ciecierzycy można dodawać np. do zup, sosów i panierek oraz chleba, bułek oraz słodkich wypieków. Co ważne – mąka z cieciorki może być stosowana jako zamiennik jajek.

Mąka z ciecierzycy znajduje zastosowanie w kosmetyce

Mąka z ciecierzycy ma liczne właściwości kosmetyczne. Można ją stosować np. jako peeling do twarzy lub ciała, maskę nawilżającą lub oczyszczającą oraz suchy szampon. Mąka z ciecierzycy delikatnie wygładza skórę, usuwa martwy naskórek, pomaga oczyścić zatkane pory oraz pozytywnie wpływa na zdrowie włosów i pomaga zapobiegać łupieżowi.

Jak zrobić mąkę z ciecierzycy? Przepis

Mąkę z ciecierzycy możesz w prosty sposób zrobić samodzielnie, prażąc ciecierzycę na suchej patelni lub w piekarniku oraz mieląc ją po ostudzeniu w kielichu blendera lub młynku do ziaren kawy. Mąkę z ciecierzycy należy przechowywać w zamkniętym pojemniku, w suchym i chłodnym miejscu. Szerokie zastosowanie mąki z ciecierzycy sprawia, że warto zainteresować się tym zdrowym produktem i włączyć go do swojej diety.

Przepis: Mąka z ciecierzycy Zrobienie mąki z ciecierzycy (cieciorki) to nic trudnego Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 1 Składniki 2 szklanki suchych ziaren ciecierzycy Sposób przygotowania Prażenie ziaren ciecierzycyWsyp ziarna cieciorki na suchą patelnię. Praż je na średnim ogniu, raz na jakiś czas mieszają, by się nie przypaliły. Rób to do momentu aż poczujesz lekko orzechowy zapach.rnOpcjonalnie ciecierzycę możesz podprażyć przez około 10 minut w piekarniku rozgrzanym do 180-200 stopni Celsjusza. Studzenie ciecierzycyPo wyprażeniu ziarna ciecierzycy zostaw to całkowitego wystudzenia. Mielenie ziaren cieciorkiWystudzone ziarna podziel na 3 części i zmiel je w silnym blenderze kielichowym. Możesz również zmielić je mniejszymi partiami w młynku do kawy. Przesianie mąkiMąkę przesiej, a jeśli na sicie zostaną większe części, to zmiel je ponownie. Tak przygotowaną mąkę przesyp do suchego słoika.

