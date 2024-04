Alicja Węgorzewska schudła i zwalczyła efekt jo-jo. Sekret tkwi w tej diecie

Alicja Węgorzewska od lat zmagała się z efektem jo-jo. Chudła, by potem znów przybrać na wadze. Utrzymanie stabilnej masy ciała sprawiało jej duże trudności Znana śpiewaczka znalazła jednak sposób, by się z nimi uporać. Zyskała nie tylko szczupłą sylwetkę, ale pozbyła się też wielu przykrych dolegliwości, między innymi bólu stawów.

Na czym polega dieta Alicji Węgorzewskiej?

Alicja Węgorzewska wprowadziła do swojego jadłospisu kilka zmian. „Zero cukrów, zero węglowodanów. Ryż, ziemniaki, pastę i chlebek trzeba było pożegnać. Nie jem kolacji. Do tego też musiałam się przyzwyczaić. Po południu jem kawałek ryby, nie za duży, albo kawałek mięsa z surówką” – wyznała w jednym z programów telewizyjnych. Wspomniała też, że swój dzień zaczyna od jednego popularnego produktu. Na śniadanie je jajka w każdej postaci, choć najchętniej sięga po te gotowane na miękko. Jednocześnie przywiązuje dużą wagę do jakości spożywanych artykułów spożywczych. Na jej stole lądują wyłącznie jajka od kur z wolnego wybiegu karmionych ekologicznie. Swój sposób odżywiania artystka określa mianem zmodyfikowanej diety keto.

Podstawowe zasady i założenia diety keto

Dieta keto, zwana również ketogeniczną, polega na ograniczeniu ilości spożywanych węglowodanów (cukrów). Głównym „paliwem” dla organizmu stają się tłuszcze. To z nich pozyskiwana jest energia niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Rozpad tłuszczów prowadzi do powstania ciał ketonowych. Wprowadzenie organizmu w stan ketozy przynosi wiele korzyści. Przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Obniża poziom cholesterolu oraz cukru we krwi. Poprawia kondycję układu sercowo-naczyniowego oraz nerwowego.

Należy jednak podkreślić, że dieta ketogeniczna nie jest dla każdego. Powinny z niej zrezygnować osoby z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, zaburzeniami metabolicznymi i hormonalnymi, a także kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią. Ten sposób żywienia najlepiej skonsultować ze specjalistami (lekarzem pierwszego kontaktu oraz dietetykiem).

