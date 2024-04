Jedzenie tej ryby to mój sposób na zdrowie i młodość „bez skalpela”. Sięgają po nią największe gwiazdy

Łosoś to ryba, która nie tylko jest ceniona za swoje walory smakowe, ale też to, jak wspaniale wpływa na cały nasz organizm. Mięso tej ryby ma cudownie delikatny smak, co sprawia, że jest popularnym składnikiem w kuchni na całym świecie. Idealnie pasuje do różnych sałatek, jest świetnym dodatkiem do klasycznych kanapek czy popularnych bajgli. Można też podać pieczonego łososia z różnymi sosami lub przygotować go na parze. To też idealny składnik zupy rybnej i zapiekanek. Poza świetnym smakiem, warto wkomponować go do swojego menu też z uwagi na jego cenne właściwości zdrowotne.

Łosoś to sposób na piękną i młodą skórę

Łososiem zajada się między innymi Victoria Beckham – jest to jej ulubiona ryba. Nic dziwnego, że żona znanego piłkarza wygląda naprawdę fenomenalnie. Jedzenie łososia korzystnie wpływa na kondycję skóry, sprawiając, że wygląda młodo i promiennie. Kwasy omega-3 i omega-6 zawarte w tej rybie stymulują produkcję kolagenu w naszym organizmie. Jest to białko, które sprawia, że nasza skóra jest jędrniejsza i pełniejsza. Wraz z upływem czasu kolagen ulega jednak degradacji, czyli po prostu go ubywa, nasza skóra jest już mniej napięta, do tego pojawiają się zmarszczki. Choć jest to całkowicie naturalny proces, to możemy jednak na niego wpływać poprzez stymulację produkcji kolagenu. Można to zrobić właśnie między innymi poprzez jedzenie łososia, ale też przyjmowanie suplementów z kolagenem czy innych produktów, które są bogate w to białko.

Dlaczego jeszcze warto jeść łososia?

Poza wpływem na kondycję naszej skóry łosoś ma też wiele innych właściwości, które świetnie działają na nasze zdrowie. Jest między innymi źródłem minerałów, takich jak potas, selen, magnez i żelazo, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jedzenie tej ryby wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, ale też normalizuje ciśnienie krwi. Dodatkowo ma działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, wspiera także zdrowie kości i zębów. Odgrywa również kluczową rolę w produkcji czerwonych krwinek i działa korzystnie na nasz układ odpornościowy.

Spożywanie łososia (jako część zrównoważonej diety) może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Ważne jest, żeby wybierać łososia dzikiego, a nie hodowlanego. Choć oba są bogate w kwasy omega-3, posiadają liczne korzyści zdrowotne, to różnią się jednak wartością odżywczą – łososie dzikie zawierają większe ilości witaminy D, selenu, jodu i żelaza. Dodatkowo mięso łososia dzikiego zawiera korzystniejszą proporcję kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6. Sprawdźcie też, czy jedzenie surowego łososia jest bezpieczne.

Czytaj też:

Ta przyprawa to bogactwo antyoksydantów, które chronią przed chorobami. Koniecznie włącz ją do dietyCzytaj też:

Tych produktów unikaj! Mogą prowadzić do zaburzeń snu, choć ich o to nie podejrzewasz