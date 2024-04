Ten owoc pomaga schudnąć, ale też chroni przed problemami z sercem. Wystarczy 1 sztuka dziennie

Smaczliwka wdzięczna, czyli owoc, którego popularniejszą nazwą jest awokado, ma kremową i delikatną konsystencję. Jest niezwykle popularny ze względu na swoje liczne korzyści zdrowotne. Awokado jest bogate w zdrowe tłuszcze, ale też w witaminy i minerały, takie jak potas, witamina E i K. Awokado staje się coraz bardziej popularne w naszym kraju, można je spożywać na wiele sposobów – dodając je do sałatek, kanapek lub przygotowując guacamole.

Wystarczy jedno awokado dziennie, by poprawić zdrowie

Awokado na stałe powinno zagościć w naszym jadłospisie. Naukowcy od dawna już przekonują o jego prozdrowotnych właściwościach. Teraz jednak badacze z Penn State University potwierdzili, że wystarczy zjeść jedno awokado dziennie, by w znaczącym stopniu poprawić ogólną jakość swojej diety. Wyniki badania zostały opisane na łamach czasopisma „Current Developments in Nutrition”.

Awokado to bomba odżywcza, a naszym celem było sprawdzenie, czy jego regularne spożywanie może poprawić jakość diety. Już wcześniejsze badania obserwacyjne wskazywały, że miłośnicy awokado na ogół utrzymują wyższą jakość diety w porównaniu z osobami, które nie spożywają tego owocu – wyjaśniła prof. Kristina Petersen z Penn State University.

Naukowcy przeprowadzili badanie, w którym wzięło udział 1008 osób. Wszystkich uczestników podzielono na dwie grupy. Badanie trwało 26 tygodni, a w jego trakcie jedna grupa ograniczyła spożycie awokado, natomiast druga każdego dnia spożywała jedną sztukę tego owocu. Okazało się, że spożywanie jednego awokado codziennie przez 26 tygodni poprawiło przestrzeganie zaleceń żywieniowych dla Amerykanów wśród dorosłych z otyłością brzuszną. Podczas badania naukowcy stwierdzili, że osoby spożywające awokado codziennie wykazały potencjalnie klinicznie istotny wzrost o 4,74 punkty w swoich wynikach wskaźnika HEI-2015 (jest to wskaźnik zdrowego żywienia) w porównaniu z grupą kontrolną.

Dlaczego warto włączyć awokado do swojej diety?

Eksperci przekonują, że zróżnicowana i zrównoważona dieta jest najlepszym sposobem na wsparcie długiego życia w zdrowiu. Jedzenie awokado pozytywnie wpływa na jakość naszej diety. Jest to bardzo istotne, ponieważ niska jakość diety jest głównym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Zwiększa to ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób, które są jedną z głównych przyczyn zgonów. „To badanie sugeruje, że proste strategie, takie jak codzienne spożywanie awokado, mogą znacząco poprawić jakość diety” – zauważyła prof. Kristina Petersen. Badanie ujawniło również, że awokado często było używane jako substytut przetworzonych produktów, co z kolei wskazuje na pozytywną zmianę w kwestii wyborów żywieniowych uczestników.

Jedzenie awokado może chronić przed wieloma chorobami

Badanie pokazuje, że włączenie jednego awokado do codziennej diety może znacząco poprawić jej jakość, ale też przyczynić się do większego przestrzegania zaleceń żywieniowych. Dlaczego jeszcze warto sięgać po ten owoc? Jest on świetnym źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-9 oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Składniki te odpowiadają między innymi za hamowanie rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. W konsekwencji jego regularne spożywanie może chronić przed chorobami układu krążenia, między innymi miażdżycą, zawałem mięśnia sercowego czy chorobą niedokrwienną serca. Dodatkowo awokado może pomóc w odchudzaniu – wynika to głównie z faktu, że wpływa na uczucie sytości, a więc przez dłuższy czas nie odczuwamy głodu.

Dodatkowo awokado jest źródłem naturalnych antyoksydantów, czyli przeciwutleniaczy chroniących komórki przed wolnymi rodnikami (które sprzyjają między innymi rozwojowi nowotworów). Sprawdźcie, dlaczego jeszcze awokado korzystnie wpływa na stan zdrowia. Warto również wiedzieć, kto nie powinien jeść awokado.

