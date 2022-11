Jak pływać, żeby schudnąć? Korzyści i zalety pływania

Aktywność fizyczna to niezbędny element odchudzania. Lekarze bardzo często polecają właśnie pływanie jako sposób na zyskanie formy fizycznej, która niezbędna jest do przeprowadzania intensywnych treningów. Pływając, nie tylko redukujemy zbędny tłuszcz, ale także poprawiamy wydolność i możemy uniknąć szeregu dolegliwości ze strony kręgosłupa i stawów, które pojawiają się w przypadku rozpoczęcia przygody z aktywnością np. od biegania lub treningu siłowego.

Korzyści z pływania – co daje pływanie?

Pływanie to aktywność fizyczna, która nie tylko pozwala schudnąć, ale również korzystnie oddziałuje na cały organizm. Jakie są zalety pływania?

wzmacnia mięśnie kręgosłupa

wzmacnia mięśnie brzucha

poprawia wydolność organizmu

usprawnia metabolizm

spala kalorie

nie szkodzi stawom!

poprawia samopoczucie

korzystnie oddziałuje na psychikę

Odchudzanie na basenie

Latem chętniej wybieramy się na basen, więc właśnie teraz jest idealny czas na odchudzanie na basenie. Dlaczego warto? Z kilku powodów, które nie tylko pozwalają poprawić stan zdrowia, ale także są skutecznym sposobem na szybsze zauważenie efektów stosowanej diety.

Decydując się na odchudzanie, trzeba zmienić swoje nawyki żywieniowe oraz przygotować się na wybór aktywności, która nie tylko poprawi efektywność stosowanej diety, ale także będzie sprawiała nam przyjemność. To ważne, bo zmuszanie się do wysiłku nie jest dobrym pomysłem i niestety destrukcyjnie wpływa na naszą motywację.

Pływając, możemy aktywnie cieszyć się latem i jednocześnie redukować zbędne kilogramy, co pozwala połączyć przyjemne z pożytecznym. Nie musimy więc wybierać pomiędzy samotnym wyjściem na siłownię a spędzaniem czasu z rodziną lub przyjaciółmi i możemy cieszyć się urokami pięknej oraz zachęcającej do spędzania czasu na basenie pogody.

Pływanie na odchudzanie – jakie efekty przynosi?

Efekty odchudzające pływania są różne w zależności od tego, ile czasu poświęcamy na aktywność oraz jak intensywnie pływamy. Pływając 3-4 razy w tygodniu po 1 godzinie, można spalić nawet kilka kilogramów, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach:

nie należy wybierać się na basen z pustym żołądkiem oraz tuż po posiłku,

trzeba dopasować intensywność wysiłku do swojej formy fizycznej,

należy pamiętać o tym, że pływanie zaostrza apetyt, więc trzeba mieć w zanadrzu zdrową przekąskę, aby uniknąć pokusy na wysokokaloryczne potrawy.

Warto wiedzieć, że odchudzanie na basenie nie jest jedynie dla osób, które potrafią dobrze pływać, ale także dla osób, które nie czują się jak ryba w wodzie i w tym przypadku najlepszym wyborem będzie Aqua Aerobik oraz inne ćwiczenia, które można wykonywać na płyciźnie np. podskoki, przysiady w wodzie, wymachy nóg i rąk itp.

Ćwiczenia w wodzie są efektywnym sposobem na pozbycie się tkanki tłuszczowej. Dzięki sile wyporu wody stawy nie są narażone na duże obciążenia, a dzięki oporowi wody trzeba w ich wykonywanie włożyć znaczne więcej energii, więc możliwe jest spalenie większej ilości kalorii.

Po jakim czasie widać efekty pływania?

Pływanie to rodzaj aktywności fizycznej, które dość szybko przynosi efekty i rezultaty. Wystarczy pływać 2 razy w tygodniu, żeby stracić zbędne kilogramy. Regularne treningi nie tylko zwiększają ilość spalanych kalorii, ale wzmacniają wydolność organizmu, poprawiają sprawność mięśni i krążenie krwi. Pływanie to sport, który wzmacnia mięśnie brzucha, rewelacyjnie wpływa na kręgosłup i korzystnie oddziałuje na całe ciało. Codzienne treningi na basenie pomagają w utracie nadprogramowych kilogramów, utracie wagi i są dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie lubią ćwiczyć na siłowni. Pływanie może przynieść dużo lepsze efekty, a przy tym jest bardzo przyjemne i odprężające.

Jak pływać, żeby schudnąć?

Najważniejsza jest systematyczność oraz zaangażowanie. W wodzie znacznie mniej odczuwamy zmęczenie mięśni, więc warto połączyć pływanie dowolnie wybranym stylem z ćwiczeniami w wodzie. Najbardziej efektywne, jeżeli chodzi o spalanie kalorii, okazuje się pływanie kraulem, które pozwala spalić nawet 350 kcal w ciągu 30 minut. Dla porównania styl klasyczny spala około 250 kcal w ciągu 30 minut, a Aqua Aerobik 125 kcal w czasie 30 minut.

Korzystając z odchudzającej mocy pływania oraz ćwiczeń w wodzie kilka razy w tygodniu, można spalić sporo kalorii i do tego wyrzeźbić mięśnie, wzmocnić stawy oraz pozbyć się bólu pleców. Korzyści wynikające z pływania znacząco przewyższają więc koszty karnetu na basen oraz w pełni rekompensują wysiłek włożony w modelowanie sylwetki.

Warto pamiętać, że pływać powinniśmy jedynie w dozwolonych do tego miejscach – dzikie kąpieliska, zdradliwe rzeki oraz wyrobiska nie są dobrym miejscem zarówno do pływania rekreacyjnego, jak i aktywności ukierunkowanej na spalanie tkanki tłuszczowej. Bezpieczeństwo to podstawa, więc najlepiej wybierać strzeżone kąpieliska oraz odkryte baseny i kryte pływalnie, które pozwalają cieszyć się aktywnością bez większego ryzyka.

Ile długości basenu w 45 minut?

Osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z basenem, na początku nie będą robiły wielu długości na basenie. Z czasem jednak zauważą, że ich wydolność się poprawia, a one w tym samym czasie pokonują więcej długości basenów. Odpychając się od ścianki basenu i pływając w tę i spowrotem, w czasie 45 minut mogą pokonać nawet 50 długości basenu. To bardzo dużo!

Godzina basenu – ile to kalorii?

Zazwyczaj trening na basenie trwa pół godziny. Ten czas wystarcza, by spalić prawie 300 kalorii! Analogicznie, intensywnie pływając przez godzinę, możemy stracić od 600 do nawet 800 kalorii. To bardzo dużo, nierzadko więcej niż na siłowni.

Liczba spalonych kalorii jest jednak uzależniona od stylu pływania. Najwięcej kalorii spalamy, pływając kraulem. Jest to styl, który angażuje mięśnie ramion i pleców, korzystnie wpływa na mięśnie tułowia. Polecają go rehabilitanci osobom, które chcą poprawić sylwetkę, cierpią na skrzywienia kręgosłupa lub bóle zwyrodnieniowe.

Jaki styl pływania oprócz kraula warto ćwiczyć na basenie? Dobre korzyści przynosi też pływanie żabką. Intensywny trening usprawnia pracę mięśni i stawów, korzystnie wpływa na kręgosłup, a także wpływa na spalanie tkanki tłuszczowej. Pływanie odchudza – ćwicząc żabką przez 30 minut na basenie, możemy zgubić nawet 250 kalorii! Miesiąc regularnego pływania (minimum 2 razy w tygodniu) pozwoli nam stracić kilka kilogramów. Oczywiście, pod warunkiem, że oprócz treningów będziemy też stosowali zbilansowaną i zdrową dietę.

