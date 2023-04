Ten napój skutecznie cię odchudzi. Doskonale działa też na skórę

Chia to nasiona rośliny Salvia hispanica uprawianej w Meksyku i Gwatemali. Ich właściwości znane są od tysięcy lat, wiadomo, że stanowiły pożywienia Azteków i Majów. Już przez nich były określane jako „dające siłę”, bo takie jest znaczenie słowa „chia”. Dziś nasiona chia określane są mianem superfoods.

Co zawierają nasiona chia?

Nasiona chia są małe i lśniące, płaskie lub owalne. Ich kolor może być biały, brązowy lub czarny. Są bogate w:

cenne kwasy tłuszczowe omega-3 (około 75 proc. tłuszczów w nasionach chia składa się z kwasu omega-3 alfa-linolenowego (ALA), a około 20 proc. z kwasów omega-6.),

wysokiej jakości białko, błonnik, minerały (wapń, fosfor, potas, cynk),

witaminy z grupy B,

przeciwutleniacze (kwas chlorogenowy obniżający obniżać ciśnienie krwi, kwas kawowy, który łagodzi stany zapalne w organizmie i kwercetynę zapobiegającą chorobom serca oraz nowotworom).

Napój przyrządzony z nasion chia i wody odchudza. Wpływa też korzystnie na pracę układu trawiennego, serca i układu krążenia oraz znacząco poprawia kondycję skóry. Wystarczy regularnie go pić.

Napój z nasion chia i jego właściwości odchudzające

Odchudzające działanie napoju z nasion chia polega przede wszystkim na hamowaniu uczucia głodu. Nasiona chia zawierają bowiem duże ilości błonnika (w 100 g jest go aż 34,4 g). Po wypiciu napoju pęcznieje on w żołądku, dając na długo uczucie sytości. Dzienne spożycie nasion chia nie powinno przekroczyć 40 gramów (ok. 3 łyżki), gdyż ilość zawartego w nich błonnika może zaburzyć wchłanianie innych składników odżywczych i spowodować nieprawidłową pracę jelit.

Napój z nasion chia poprawia kondycję skóry

Regularne spożywanie napoju z nasion chia w widoczny sposób poprawia kondycję skóry. Zawarte a nim kwasy omega-3 pomagają łagodzić podrażnienia i wspomagają nawilżenie skóry. Kwas chlorogenowy hamuje działanie wolnych rodników i spowalnia starzenie komórek.

Napój z nasion chia a poziom cukru we krwi

Badania wskazują, że nasiona chia zmniejszają oporność na insulinę i pozwalają utrzymać na właściwym poziomie poziom cukru we krwi. Picie napoju z nasion chia zapobiega więc rozwojowi zespołu metabolicznego i cukrzycy typu 2.

Napój z nasion z chia wspiera pracę serca

Zawarte w napoju z nasion chia błonnik oraz kwasy omega-3, w tym kwas alfa-linolenowy ikwas ALA korzystnie wpływają na pracę serca. Zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy, która prowadzi do zawałów serca.

Dowiedz się, jak przyrządzić napój z nasion chia

Przepis: Odchudzający napój z nasion chia napój z nasion chia Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 min. Czas gotowania 12 godz. Liczba porcji 1 Składniki 1-2 łyżeczki nasion chia

szklanka wody

opcjonalnie: kilka plasterków owoców lub warzyw Sposób przygotowania Odmierz nasiona chia i zalej wodą1 lub 2 łyżeczki nasion chia zalej szklanką chłodnej wody. Odstaw napój na nocPrzygotowany napój odstaw na noc do lodówki. Będzie bardziej wartościowy. Dodaj ulubione owoceJeśli chcesz wzbogacić smak napoju możesz dodać do niego kilka plasterków cytryny , pomarańczy lub świeżego ogórka.

