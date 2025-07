Masz je w domu? GIS alarmuje: te popularne chipsy mogą poważnie szkodzić zdrowiu!

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z obrotu jednej partii bardzo popularnych chipsów z powodu wykrycia w nich potencjalnie szkodliwych dla zdrowia substancji. GIS ostrzega też konsumentów, którzy zakupili ten produkt, że nie należy go spożywać. Zobacz, co dokładnie zrobić, jeśli masz go w domu.

Jakie chipsy zostały wycofane ze sprzedaży ?

System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszy (RASFF) wycofał ze sprzedaży popularne chipsy o czym poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Powodem było stwierdzenie wysokiego poziomu węglowodorów aromatycznych olejów mineralnych (MOAH) oraz węglowodorów nasyconych olejów mineralnych (MOSH).

Nazwa produktu: chipsy ziemniaczane Lay's Multipack 9-pack

Nr artykułu: 3016891

Data minimalnej trwałości: 23/08/2025

Kod producenta: 340057333

Producent: PepsiCo Nederland BV Netherlands Stadsplateau 22, Utrecht, 3521 AZ

Dystrybutor w Polsce: Action Poland Sp. z o.o., Wojewódzka 10, 40-026 Katowice

Dystrybutor w Polsce podjął decyzję o wycofaniu powyższych partii chipsów. Wszyscy ci, którzy je zakupili proszeni są o zwrot chipsów ziemniaczanych Lay's Multipack 9-pack do najbliższego sklepu Action nawet bez posiadanego paragonu. Produkt był sprzedawany od 23 maja 2025 roku. Partie chipsów, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia, zostały już wycofane ze sprzedaży. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy współpracy z dystrybutorem monitorują ten proces.

Czym są szkodliwe substancje w chipsach?

Węglowodory olejów mineralnych, a w szczególności MOAH, to substancje potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, które nie powinny znajdować się w żywności – podaje w opublikowanym ostrzeżeniu Główny Inspektorat Sanitarny.

MOSH (nasycone węglowodory olejów mineralnych) mogą kumulować się w narządach takich jak wątroba czy węzły chłonne i wywoływać reakcje zapalne. Z kolei na stronie „Bezpieczeństwo żywności w praktyce” możemy przeczytać, że zgodnie z opinią naukową wydaną przez EFSA, narażenie na MOAH pochodzące z diety może stwarzać zagrożenie dla zdrowia (MOAH potencjalnie wykazuje genotoksyczne działanie rakotwórcze).

