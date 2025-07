Ta woda gazowana z Biedronki zaskakuje składem i ceną. Dietetyk poleca ją na lato

Picie wody jest szalenie istotne, by nasz organizm prawidłowo funkcjonował. Zwłaszcza teraz powinniśmy zadbać o to, by wypijać minimum dwa litry wody dziennie. Dokładna ilość zależy jednak od płci, masy ciała czy naszej aktywności fizycznej. Jeśli sięgasz po gazowaną wodę, zobacz, którą najlepiej kupić w jednym z najbardziej znanych supermarketów w Polsce. Nie tylko zaoszczędzisz, ale też wybierzesz produkt, który ze zdrowotnego punktu widzenia zadziała najlepiej.

Najlepsze wody z Biedronki

Biedronka jest jednym z najpopularniejszych supermarketów w naszym kraju – to właśnie tam zakupy robi większość Polaków. Nadeszło lato, a wraz z nim upały. Gdy żar leje się z nieba, powinniśmy zadbać o to, by odpowiednio się nawadniać. Dietetyk Michał Wrzosek podpowiedział, jaką wodę gazowaną najlepiej kupować w Biedronce.

Muszynianka (cena: 2 zł 99 gr za 1,5 litra) jest rewelacyjna, ma najwięcej składników mineralnych ze wszystkich, ale jest też najdroższa, dlatego zajmuje trzecie miejsce. Polaris Muszyński (cena: 1 zł 13 gr za 1,5 litra) to połączenie dobrej ceny i dobrego składu, ale jeszcze korzystniej wychodzi Cechini (cena: 2 zł 59 gr za 2 litr) – podsumował specjalista.

Czy woda gazowana jest zdrowa?

Wiele osób zastanawia się, czy picie wody gazowanej jest dobre dla organizmu. Powstaje ona w wyniku wysycenia pod ciśnieniem niegazowanej wody mineralnej lub źródlanej dwutlenkiem węgla. Z badań wynika, że woda gazowana nie ma wpływu na zdrowie kości. Trzeba wziąć pod uwagę jednak, że jej picie w niewielkim stopniu bardziej uszkadza szkliwo zębów w porównaniu do wody niegazowanej. Woda gazowana zwiększa jednak bardziej uczucie sytości, może być więc pomocna w procesie odchudzania. Może też powodować wzdęcie brzucha w wyniku nagromadzenia się gazu w żołądku. Zawarty w wodzie dwutlenek węgla może jednak wspomagać procesy trawienia. Picia wody gazowanej powinny jednak unikać osoby ze zgagą, ponieważ może prowadzić do nadkwasoty. W takim przypadku dolegliwości mogą być bardziej dokuczliwe. Jeżeli lubisz wodę gazowaną i nie występują u ciebie po jej wypiciu żadne nieprzyjemne objawy, to spokojnie możesz ja pić.

Dlaczego należy pić wodę?

Odpowiednie nawodnienie jest bardzo ważne, by nasz organizm prawidłowo funkcjonował. Woda wpływa między innymi na termoregulację temperatury ciała, usuwa zbędne produkty przemiany materii i toksyny z organizmu, a dodatkowo jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania mózgu, między innymi naszej koncentracji czy pamięci. Pomaga także utrzymać równowagę elektrolitową w organizmie. Nawilża też skórę. Bardzo ważne jest, by zadbać o picie wody w upalne dni, a także przy intensywnej aktywności fizycznej. W przeciwnym razie może dojść do odwodnienia. Sprawdź też, co jeść, by najlepiej nawodnić organizm latem.

