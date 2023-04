Dieta na płaski brzuch – jakie produkty jeść i co wyrzucić z codziennego menu

Płaski brzuch to marzenie nie tylko kobiet, ale także mężczyzn. Na organizm przedstawicieli obu płci działają różne czynniki, które powodują nadmierne gromadzenie się tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha. Otyłość brzuszna często związana jest z nieprawidłową pracą układu hormonalnego – tłuszcz na brzuchu i boczkach zaczyna gromadzić się m.in. w okresie menopauzy i andropauzy.

Jeżeli chcemy pozbyć się tłuszczu z brzucha, to musimy pamiętać o przestrzeganiu kilku ważnych zasad. Pierwszą i najważniejszą jest dobór diety, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb. Dieta na płaski brzuch ma zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej, ale nie może być pozbawiona składników odżywczych. Monodiety i głodówki w niekorzystny sposób wpływają na metabolizm, co sprzyja gromadzeniu się tkanki tłuszczowej w obrębie brzucha, tym samym nie są dobrym wyborem dla osób, które chcą mieć lepszy wygląd tej części ciała.

Potrzebna ci dieta na płaski brzuch? Zacznij od znalezienia przyczyny nadmiaru tkanki tłuszczowej

Odchudzanie brzucha wymaga czasu. Tkanka tłuszczowa nie gromadzi się w organizmie w kilka dni, dlatego nie należy oczekiwać, że pozbędziemy się jej w krótkim czasie.

Istotną kwestią jest to, dlaczego tyjemy w okolicy brzucha. Za gromadzenie się tkanki tłuszczowej na brzuchu nie musi odpowiadać jedynie nieprawidłowo skomponowana dieta. W przypadku kobiet problem często jest złożony – przyczyną tycia w okolicy brzucha może być np. niewłaściwa praca tarczycy lub inne zaburzenia hormonalne.

Tkankę tłuszczową możemy również nadmiernie gromadzić w okolicy brzucha w związku z przewlekłym stresem. Przyczyn tycia w okolicy pasa jest wiele, dlatego warto przed przejściem na dietę wykonać badania kontrolne i skonsultować się z lekarzem oraz dietetykiem.

Ważne! W przypadku dzieci, młodzieży oraz osób przewlekle chorych odchudzanie zawsze powinno odbywać się po konsultacji ze specjalistą.

Odchudzanie brzucha krok po kroku. Po pierwsze – zdrowe odżywianie

Jeżeli chcesz zredukować tkankę tłuszczową na brzuchu, musisz przestrzegać zasad zdrowego odżywiania. To niezwykle ważne, bo nieodpowiednio zbilansowana dieta, również tzw. dieta na płaski brzuch, kończy się efektem jo-jo. Zasady zdrowego odżywiania uwzględniają:



regularne spożywanie posiłków – jedząc regularnie 3 posiłki główne i dwie zdrowe przekąski, zapobiegamy spadkowi poziomu glukozy we krwi oraz nie odczuwamy wilczego głodu,

– jedząc regularnie 3 posiłki główne i dwie zdrowe przekąski, zapobiegamy spadkowi poziomu glukozy we krwi oraz nie odczuwamy wilczego głodu, picie minimum 2 l niegazowanej wody – nawadnianie organizmu pomaga usunąć szkodliwe toksyn i mieć płaski brzuch,

– nawadnianie organizmu pomaga usunąć szkodliwe toksyn i mieć płaski brzuch, spożywanie urozmaiconych posiłków , które są źródłem węglowodanów złożonych, białka oraz zdrowych tłuszczów,

, które są źródłem węglowodanów złożonych, białka oraz zdrowych tłuszczów, unikanie w diecie produktów wysokoprzetworzonych oraz produktów gotowych i półproduktów,

oraz produktów gotowych i półproduktów, rezygnację ze spożywania cukru , słodyczy i innych źródeł węglowodanów prostych,

, i innych źródeł węglowodanów prostych, włączenie do diety dużej ilości warzyw, które powinny stanowić składnik każdego posiłku.

Dieta na płaski brzuch zawiera produkty pełnoziarniste

Codzienne menu powinno obfitować w produkty z pełnego ziarna np. ciemne pieczywo, ciemne makarony, gruboziarniste kasze, brązowy ryż. Produkty z pełnego ziarna są źródłem błonnika pokarmowego, który usprawnia perystaltykę jelit i oczyszcza je ze złogów kałowych, przyśpiesza metabolizm, a także redukuje poziom cholesterolu. Doskonałym źródłem błonnika pokarmowego są także m.in. płatki owsiane oraz siemię lniane.

Z diety na płaski brzuch trzeba wyeliminować m.in. białe pieczywo i wyroby cukiernicze.

Chude mięso, ryby i chudy nabiał to kolejny element jadłospisu na płaski brzuch

Ważnym składnikiem diety na płaski brzuch jest także chude mięso. Najlepiej sięgać po mięso wysokiej jakości, które charakteryzuje się wyższymi wartościami odżywczymi. Nie należy spożywać mięsa czerwonego, sklepowych wędlin i produktów garmażeryjnych.

Aby poprawić stan zdrowia, warto włączyć do codziennej diety ryby, które są skarbnicą m.in. prozdrowotnie działających kwasów z grupy Omega. Ryby morskie i słodkowodne oraz owoce morza to idealny zamiennik mięsa, który powinien jak najczęściej gościć w diecie poprawiającej wygląd brzucha. Najlepszy wpływ na organizm mają ryby świeże. Ryby wędzone i puszkowane nie powinny stanowić podstawy diety.

W zdrowej diecie osób, chcących pozbyć się nadmiernej masy ciała, jest także miejsce na nabiał. Jednak nie powinien on zawierać zbyt dużo tłuszczu. Najlepiej wybierać produkty niskotłuszczowe (np. chudy twaróg) i fermentowane napoje mleczne (np. jogurt naturalny, kefir i kwaśne mleko), które usprawniają procesy trawienne, są źródłem bakterii kwasu mlekowego i doskonale wpływają na odporność organizmu.

Jedzenie produktów bogatych w białko, do których zaliczamy m.in. chude mięso, ryby i nabiał, wspomaga odchudzanie i ułatwia kontrolowanie apetytu. Co więcej, białko zapewnia długie uczucie sytości oraz zwiększa wydatek energetyczny.

Dieta na płaski brzuch zawiera te warzywa i owoce

Warzywa powinny stanowić składnik każdego posiłku, bo pomagają utrzymać ujemny bilans kaloryczny. Warzywa możemy jeść na surowo oraz po przetworzeniu, jednak trzeba unikać spożywania ich z kalorycznymi dodatkami.

Dieta na płaski brzuch zawiera większość dostępnych w sklepach warzyw. Warto sięgać po produkty sezonowe, a także wzbogacić codzienną dietę świeżymi i suszonymi ziołami.

Sięgając po owoce, które są źródłem witamin i minerałów, warto zwrócić uwagę na ich kaloryczność. Dieta na płaski brzuch nie powinna uwzględniać owoców o wysokim indeksie glikemicznym (np. melona, arbuza). Doskonałym wyborem w przypadku diety na płaski brzuch są owoce bogate w błonnik pokarmowy m.in. owoce jagodowe, które są także źródłem naturalnych antyoksydantów.

Czytaj też:

Te owoce to naturalny spalacz tłuszczu. Jedz szklankę dziennie

Dieta na płaski brzuch? Postaw na zdrowe tłuszcze

Zdrowe tłuszcze to tłuszcze roślinne, które nie zostały nadmiernie przetworzone. Idealnym wyborem dla osób stosujących dietę odchudzającą na płaski brzuch są oleje i oliwy z pierwszego tłoczenia.

Jak uniknąć wzdęć i niestrawności oraz cieszyć się płaskim brzuchem?

W uzyskaniu płaskiego brzucha pomaga ograniczenie produktów wzdymających i produktów ciężkostrawnych, do których zaliczamy m.in. warzywa kapustne, potrawy smażone oraz nieprawidłowo gotowane nasiona roślin strączkowych. Na diecie na płaski brzuch trzeba również unikać spożywania produktów wysokoprzetworzonych oraz fast-foodów.

Wzdęcia mogą być związane nie tylko ze stosowaniem nieprawidłowo skomponowanej diety i nagłą zmianą jadłospisu, ale także niewłaściwymi nawykami żywieniowymi, które w niekorzystny sposób wpływają na pracę przewodu pokarmowego.

Aby zgubić brzuch, trzeba jeść posiłki w regularnych odstępach czasu, dokładnie przeżuwać każdy kęs. Uciążliwe wzdęcia często spowodowane są przez jedzenie w pośpiechu, połykanie dużych kęsów oraz sięganie po niezdrowe przekąski. W uniknięciu wzdęć pomagają produkty lekkostrawne, które nie obciążają układu pokarmowego.

Ćwiczenia na mięśnie brzucha i efekt płaskiego brzucha

Aby uzyskać płaski brzuch, nie wystarczy odpowiednio się odżywiać. Oczywiście dieta na płaski brzuch jest ważna, ale równie ważne są też odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne mięśni brzucha, które przyspieszają utratę zbędnych kilogramów. Należy pamiętać, aby dobrać ćwiczenia do stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Dla osób, które mało się ruszają, polecana jest na początek aktywność poprawiająca kondycję fizyczną np. regularne spacery, pływanie, jazda na rowerze, marszobieg i gimnastyka. Nie należy przesadzać z aktywnością, jeżeli prowadzimy siedzący tryb życia – na początek wystarczy kilkanaście minut ćwiczeń dziennie.

Aby uzyskać płaski brzuch, warto ćwiczyć podczas wykonywania różnych czynności – rezygnacja z windy i skorzystanie ze schodów, spacer do sklepu oraz np. prace w ogrodzie to także ćwiczenia, które pozwalają poprawić kondycję fizyczną. Gdy forma się poprawi, możemy zacząć ćwiczyć intensywniej, skupiając się na rzeźbieniu mięśni brzucha np. na siłowni.

Trzeba pamiętać, że dieta na płaski brzuch nie pozwala odchudzić jedynie wybranych części ciała, w tym przypadku brzucha. Tłuszcz na brzuchu bywa problematyczny, ale możemy sobie z nim poradzić, jeżeli postawimy na zdrowe spalanie tłuszczu. Ludzki organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania różnych składników odżywczych. Monodiety mogą pomóc uzyskać płaski brzuch, ale trzeba wiedzieć, że stanowią zagrożenie dla zdrowia.

Wypracowanie zdrowych nawyków żywieniowych to pierwszy krok do sukcesu. Krok drugi to pamiętanie o regularnej aktywności fizycznej, dzięki której przyśpieszymy spalanie tłuszczu i poprawimy ogólny stan zdrowia. Skutkiem braku aktywności są m.in. choroby serca i zaburzenia metaboliczne. Trzeba pamiętać, że codzienny ruch zmniejsza ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych, które są związane m.in. ze stosowaniem niewłaściwie skomponowanej diety.

Czytaj też:

Pobudzi i pomoże schudnąć. Jak zrobić kawę z cynamonem?Czytaj też:

Zioła na odchudzanie – na pozbycie się tkanki tłuszczowej, szybszy metabolizm i mniejsze łaknienie

Źródła: