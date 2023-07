Czy głodówka rzeczywiście pomoże schudnąć? Prof. Stachowska ostrzega przed „efektem UUF”

Prof. Ewa Stachowska chętnie dzieli się w mediach społecznościowych fachową wiedzą na temat żywienia. Niejednokrotnie robi to w żartobliwy sposób – tym razem, opowiadając o niebezpieczeństwach stosowania głodówki, wspomniała o „efekcie UUF”.

Na odchudzanie lepsza głodówka czy dieta?

Ewa Stachowska nie pozostawia wątpliwości: odpowiednia dieta zawsze będzie lepsza niż głodówka. I jak podkreśla, najlepiej zastosować hipokaloryczną – czyli niskokokaloryczną i zdrową dietę połączoną z aktywnością fizyczną. O głodówce prof. Stachowska mówi bez ogródek: – Ta metoda jest do niczego! Głodówka powoduje redukcję głównie beztłuszczowej masy ciała – podkreśla i powołuje się na badania, z których wynika, że podczas głodówki 2/3 tego, co zredukujemy, będą stanowiły nasze cenne mięśnie.

Co to jest „efekt UFF”?

I tu pojawia się „efekt UFF”, o którym wspomina Stachowska, czyli... „uwiąd, uwis, flauta”. – Dlaczego? Bo jakby się nie starać to głodówka „zje” przede wszystkim mięśnie i troszkę tego co te mięśnie „otula”. Czyli to co było jędrne – uwiędnie. Uwiesi się i będzie wisiało jak żagiel w bezwietrzny dzień. Wniosek – głodówki nie są dobrym rozwiązaniem dla uzyskania szczupłej sylwetki" – pisze Ewa Stachowska.

Co dobrego jest w głodówce?

Specjalistka jednak nie przekreśla całkowicie poszczenia i podpowiada, aby wykorzystać jeden element, który rzeczywiście pomoże zredukować wagę i przy okazji nie zaszkodzić sobie. Chodzi o zjedzenie wczesnej kolacji i tym samym poszczenie przez 14 godzin na dobę. Jak mówi prof. Stachowska – te 14 godzin postu zrobi robotę. – A więc z kanapy powstań, do ruchu przystąp. Po drodze postaw na zdrowe jedzenie – radzi.

