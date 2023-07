Zmiksuj kefir i jeszcze dwa składniki. Ten napój zadziała jak miotełka dla jelit

Weź pół szklanki leśnych jagód, szklankę kefiru i płaską łyżeczkę mielonego siemienia lnianego. Zmiksuj wszystko i pij na zdrowie. Ten napój świetnie smakuje i orzeźwia w letnie dni, ale przede wszystkim pomaga oczyścić jelita.

Jak działają jagody na jelita?

Suszone jagody są pomocne przy biegunkach, a te świeże działają odwrotnie: są idealne przy zaparciach. Koktajl ze świeżych jagód wspomoże pracę jelit, ale nie tylko. Leśne jagody pomagają obniżyć cholesterol, mają dobroczynne działanie na układ krwionośny i pomagają regulować ciśnienie krwi. Jak wszystkie ciemne owoce i warzywa, jagody są bogate w antyoksydanty. Zawierają też cenne dla zdrowia witaminy i minerały. To m.in. witaminy B1, C, K oraz mangan, selen, miedź i cynk. To owoce idealne dla osób, które są dietach odchudzających. 100 g czarnych jagód to tylko 45 kalorii. Te niewielkie czarne kulki są też cennym źródłem błonnika – to aż 3,2 g na 100 g jagód.

Kefir z siemieniem lnianym

To jedno z najzdrowszych i sprzyjających odchudzaniu połączeń. 100 g kefiru to tylko 51 kcal. Włączenie fermentowanych napojów mlecznych do diety wspiera pracę jelit, zapobiega zaparciom i pomaga utrzymać w dobrej formie bakterie jelitowe. Z kolei siemię lniane (najlepiej zmielone lub lekko zmielone) zadziała na jelita niczym miotełka. Te niepozorne ziarenka są bogate w cenny błonnik, ale nie tylko. To doskonałe źródłokwasów omega-3, witaminy E, witamin z grupy B oraz potasu, wapnia, fosforu czy cynku. W połączeniu z kefirem i czarnymi jagodami będzie idealnym uzupełnieniem codziennej diety.

Czytaj też:

Chcesz pozbyć się zaparć w naturalny sposób? Jedz agrestCzytaj też:

Najlepsze ciasto z jagodami. Sprawdzony i prosty przepis