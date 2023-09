Purée z kalafiora. Zastąp nim ziemniaki, żeby schudnąć

Kalafior to warzywo, które doskonale nadaje się dla osób dbających o linię. Jest znacznie mniej kaloryczny niż ziemniaki. Ma zaledwie 23 kcal w 100 g i bardzo niski indeks glikemiczny (IG 15), co wskazuje, że po spożyciu go nie nastąpi gwałtowny wzrost cukru we krwi. Co ciekawe kalafior, ma niską wartość kaloryczną nawet po obróbce termicznej. Dla porównania, w 100 gramach ugotowanych ziemniaków, znajduje się 66 kcal, a indeks glikemiczny (IG 78). Ponadto kalafior jest źródłem błonnika, który daje uczucie sytości na długi czas. Włączenie do jadłospisu purée z kalafiora zalecane jest więc osobom na dietach odchudzających, ale też chorym na cukrzycę oraz z insulinoopornością.

Przepis: Purée z kalafiora Łatwo i szybko je przygotujesz. Jest doskonałym dodatkiem do mięs oraz ryb. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 kalafior

100 g masła

sól

ew. łyżeczka cynamonu Sposób przygotowania Przygotuj kalafiorKalafior oczyść, pokrój na małe różyczki, włóż do garnka i posól. Ugotuj do miękkości (ok.10 min) i odcedź. Zblenduj składnikiDo ugotowanego kalafiora dodaj masło i ew. cynamon. Całość zblenduj.

Jedzenie purée z kalafiora korzystnie działa na zdrowie

Kalafior to warzywo o silnym potencjalne antynowotworowym. Zawiera sulforafan, czyli związek o silnych właściwościach antyoksydacyjnych, który zapobiega powstawaniu nowotworów.

Zmniejsza ryzyko rozwoju choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, jak również stanu zapalnego błony śluzowej żołądka i przełyku.

Pozytywnie wpływa na kondycję naczyń krwionośnych i poprawia krążenie krwi.

Zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy i nadciśnienia.

Wspomaga leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, a także innych schorzeń o podłożu reumatycznym.

Uwaga: Jedzenia potraw z kalafiora powinny unikać kobiety w ciąży, gdyż są ciężkostrawne i mają właściwości gazotwórcze. Niewskazane są również dla osób chorujących na niedoczynność tarczycy oraz chorobę Hashimoto. Podobnie jak inne warzywa kapustne, kalafior wykazuje bowiem właściwości wolotwórcze.

