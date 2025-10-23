Mrozisz mięso? Koniecznie przeczytaj, bo większość Polaków o tym nie wie

Mrożenie mięsa jest jednym z najlepszych sposobów na jego długotrwałe przechowywanie bez utraty wartości odżywczych. Niska temperatura hamuje rozwój bakterii, dzięki czemu mięso się nie psuje. Przed mrożeniem warto podzielić je na mniejsze porcje, by rozmrażać dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Najlepiej mrozić mięso możliwie jak najszybciej po zakupie, gdy jest jeszcze świeże. Z kolei, żeby je rozmrozić, najlepiej przełożyć je do lodówki. W ten sposób zachowa odpowiednią strukturę.

Jak długo można mrozić mięso?

Do mrożenia nadaje się każde surowe mięso. Jednak czas, w którym może ono leżeć w zamrażarce, nieco się różni. Wołowinę i cielęcinę można mrozić przez 8 miesięcy, wieprzowinę do 6 miesięcy, a mięso mielone do dwóch miesięcy. Z kolei mięso schabowe i gulasz możesz trzymać w zamrażalniku przez 6 miesięcy. W ten sposób można przechowywać również ryby, jednak czas ten jest nieco krótszy, ponieważ wynosi od 3 do 4 miesięcy. Najkrócej można mrozić mięso drobiowe, bo jedynie trzy miesiące. Zawiera ono dużo tłuszczów nienasyconych (jest to główny czynnik skracający czas mrożenia), które łatwo się utleniają.

Mięso poddane obróbce termicznej należy mrozić krócej, czyli 2–3 miesiące. Wynika to z faktu, że rozpoczęły się już procesy starzenia się tłuszczu, istnieje także ryzyko pogorszenia smaku oraz struktury. Pamiętaj, że zamrożone mięso też się psuje, dlatego nie powinno się przekraczać powyższych terminów.

Jak zapakować mięso do mrożenia?

Pakując mięso w specjalne woreczki, ważne jest wcześniejsze usunięcie powietrza z nich – sprzyja ono utlenianiu, a także pogarsza smak i konsystencję produktu. Ważne jest też, by opisać każdą paczkę z datą zamrożenia i zawartością. Będzie ci później znacznie łatwiej, gdy będziesz chciał rozmrozić mięso.

Unikaj także ponownego zamrażania surowego mięsa, ponieważ zwiększa to ryzyko szybkiego namnażania się bakterii. Można to zrobić, jeśli mięso w międzyczasie zostało poddane obróbce cieplnej, czyli ugotowane, upieczone lub usmażone.

