Te jogurty poleca dietetyczka: nawet 4 razy więcej białka! Zobacz, co kupić bez marnowania pieniędzy

Często sięgamy po jogurty, ponieważ idealnie nadają się one na drugie śniadanie lub lekką kolację. Można je zabrać też ze sobą do pracy, szkoły czy na uczelnię. Nie tylko zaspokajają one głód, ale też dostarczają cennych składników odżywczych, takich jak wapń czy białko. Z kolei duży wybór smaków sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie.

Te jogurty poleca dietetyczka

Dietetyczka kliniczna Paula Jamróz w opublikowanym nagraniu na YouTube poleciła jogurty, które jej zdaniem, są naprawdę wartościowe. Z tymi recenzjami powinny się zapoznać osoby, które chciałyby robić zdrowsze zakupy, ale nie mają czasu analizować każdej etykiety.

Pierwszym jogurtem, który poleca ekspertka, jest jogurt naturalny marki „Bakoma”.

Bez mleka w proszku, za to z konkretnymi szczepami bakterii. Producent podaje, że ma ich ponad 15 miliardów – powiedziała.

I choć brzmi to nieźle, to warto pamiętać, że ten typ jogurtu ma mało białka. Dobrze jest więc sięgnąć po coś, co nasyci bardziej. Tutaj idealnie sprawdzi się skyr naturalny.

Ma nawet cztery razy więcej białka niż zwykły jogurt, a przy tym prosty skład – wyjaśniła ekspertka.

Dietetyczka poleca też jogurt pitny proteinowy marki „Łaciaty”. Idealnie sprawdzi się, gdy jesteśmy „w biegu” i chcemy zabrać go ze sobą. Ma aż 29 gramów białka. W jego składzie znajdują się: mleko, białka mleka i żywe kultury bakterii.

Jakie jogurty smakowe wybrać?

Jeśli masz ochotę na jogurt smakowy, to warto sięgnąć po jogurt slim fit bez cukru marki „Jogobella”. Jest on słodzony stewią i maltitolem.

Stewia na plus dla serca, maltitol nie każdemu służy – wyjaśniła ekspertka.

Stewia ma zero kalorii i nie podnosi poziomu glukozy we krwi. Przyczynia się także do obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, co jest czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Z kolei maltitol ma mniej kalorii niż cukier, ale nie jest bezkaloryczny. U niektórych osób może powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Zdaniem ekspertki warto też kupić jogurt High Protein marki „Kaufland”, który dostaniesz właśnie w tym supermarkecie.

Już bez maltitolu, za to słodzony erytrytolem, sukralozą i acesulfamem. Ma więcej białka od poprzedniego, więc jest bardziej sycący – wyjaśniła.

Dobrym wyborem jest również skyr owocowy marki „Piątnica”, jeśli wolisz opcję bez słodzików, a z dużą ilością białka. Pamiętaj jednak, że najzdrowszą opcją jest samodzielne wymieszanie jogurtu naturalnego z owocami, zamiast sięgania po gotowe jogurty smakowe.

