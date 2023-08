Jak jeść makaron i nie przytyć? Poznaj sekrety Włochów

Słynny włoski reżyser Federico Fellini mawiał, że: „życie to połączenie makaronu i magii”. Można więc przyjąć, że prawdę o makaronie najlepiej znają Włosi, dla których jest to podstawowe danie. Przeciętny Włoch zjada rocznie 28 kg makaronu więc gdyby było to tuczące jedzenie, Włosi powinni mieć nadwagę, a według badania Bloomberg Global Health Index są jednym z najzdrowszych i najszczuplejszych narodów w Europie. Słynna Włoska aktorka Sophia Loren, która obecnie w wieku 88 lat wygląda wspaniale, przez całe życie jadła makaron codziennie i uważa, że nie należy rezygnować z tej pysznej potrawy.

Dlaczego warto jeść makaron?

Makaron dostarcza dużo energii, bo jest bogatym źródłem węglowodanów. Dodatkowo zawiera białko, żelazo, magnez i witaminy z grupy B. Badania naukowe wskazują dodatkowo, że jest pokarmem o średnim i niskim indeksie glikemicznym, w zależności od rodzaju. Po zjedzeniu makaronu nie następuje więc gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi. 100 g ugotowanego makaronu to ok. 130 kcal. Włosi nie obawiają się więc, że codzienne spożycie makaronu spowoduje, że przytyją. Stosują jedynie kilka zasad, które pozwalają im cieszyć się makaronem bez negatywnego wpływu na sylwetkę.

Jak jeść makaron, żeby nie przytyć?

Jedz makaron z pszenicy durum ugotowany al dente, czyli lekko twardy. Włosi od XV wieku wytwarzają makaron z pszenicy durum, czyli twardego ziarna, które sprawia, że makaron można ugotować al dente. Taki makaron pozostaje sprężysty po ugotowaniu i stawia lekki opór przy gryzieniu, czuć go, jak mówi nazwa, „pod zębami”. Dzięki temu makaron jest zdrowszy, bo ma niższy indeks glikemiczny niż zbyt rozgotowany makaron. Organizm zużyje więc więcej czasu na jego strawienie, co da na dłużej uczucie sytości. Sprzyja to zmniejszeniu ilości spożywanych kalorii w ciągu dnia. Kontroluj ilość jedzonego makaronu i sosy, z jakimi go podajesz. Włosi jedzą makaron w niewielkiej ilości, ok. 80 g makaronu na osobę, gdyż umiar jest jedną z głównych zasad w ich posiłkach. Makaron spożywany jest jako pierwsze danie, najczęściej w towarzystwie lekkich sosów z dodatkiem warzyw i oliwy z oliwek. Ulubione w Polsce kremowe sosy na bazie śmietany, serów czy boczku mają niestety więcej kalorii niż sam makaron. Zamiast tego spróbuj zrobić sos ze świeżego pomidora podduszonego na oliwie z oliwek i z dodatkiem czosnku. Dobrymi dodatkami są też warzywa takie jak cukinia czy grzyby. Przygotuj makaron na obiad, a nie na kolację. Jak się okazuje, istotna jest również pora dnia, w której jesz makaron lub inne węglowodany. Eksperci zalecają spożywanie makaronu w czasie obiadu i unikanie go podczas kolacji. Ze względu na dużą wartość kaloryczną makaronu, ważne jest, aby mieć wystarczająco dużo czasu, aby kalorie te spalić, zanim zamienią się w tłuszcze i zgromadzą się w organizmie. Najlepiej po posiłku wybrać się na spacer zwany po włosku passeggiata, najlepiej w towarzystwie rodziny i przyjaciół co pozwoli strawić posiłek a jednoczenie pielęgnować więzi społeczne, które są jednym z warunków udanego i szczęśliwego życia.

